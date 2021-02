Air Belgium ingezet op Mid-Atlantische route

Op onze Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven te Zanderij, is gisterenavond, een toestel van Air Belgium met vluchtnummer PY993 vanuit Schiphol gearriveerd. De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) Boeing 777-200ER staat namelijk momenteel op Schiphol vanwege onderhoud en een technisch mankement. De SLM huurt nu dus een Airbus van Air Belgium om de vluchten van Amsterdam naar Paramaribo vice versa, te kunnen uitvoeren. Tot nu toe leased onze nationale carrier, een Boeing 777-200ER van de Spaanse chartermaatschappij Privilege Style.

Wij vernemen uit welingelichte SLM-kringen, dat de keus voor een Boeing 777-200ER werd gemaakt door politieke druk van de ex-regering. De SLM heeft het financieel zwaar, maar er zijn volgens onze bron, altijd wel middelen om het vliegtuig te onderhouden.

Vervolgens hebben wij vernomen, dat er zeker voor gezorgd wordt, dat de kosten voor reparatie voldaan worden. Voorts is ons meegedeeld, de Boeing 777-200ER nog niet kan worden ingezet. Het vliegtuig zal volgens onze bron pas worden ingezet, als het helemaal in goede staat verkeert. Vandaar dat het besluit genomen is, de Airbus van Air Belgium in te zetten. Ook luidt onze informatie, dat de leaseperiode van onze Boeing 777-200ER binnenkort afloopt, en de machine ook terug zal worden. Het vliegtuig is volgens onze bron voor een bepaalde periode gehuurd, en het zal ook terug gegeven moeten worden. Er wordt volgens onze bron momenteel gekeken met welk vliegtuig er in de plaats geleased zal worden. Echter zal er eerst een goede analyse gemaakt worden. Daarbij zal ook naar de verschillende routes gekeken worden, of het vliegtuig in bepaalde routes zal passen. Een vliegtuig wordt volgens onze bron niet zomaar ingehuurd. De SLM zal eerst alle alternatieven bekijken, om uiteindelijk de goede keuze te maken.