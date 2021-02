De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft maandag jl. tijdens een persconferentie aangegeven, dat ze twee versies van het AstraZeneca-Oxford COVID-19-vaccin heeft goedgekeurd voor gebruik in noodgevallen, een stap die de wereldwijde bevoorrading de komende weken zal vermenigvuldigen. De WHO onthult, dat de vaccins veilig zijn voor mensen ouder dan 18 jaar en zullen worden verspreid via het COVAX-initiatief, voor het verdelen van vaccins, dat gericht is op landen met een midden-en laag inkomen. Los van het Oxford/AstraZeneca-vaccin uit Engeland, worden de twee nieuwe goedgekeurde vaccins geproduceerd door AstraZeneca-SKBio in Zuid-Korea en het Serum Institute of India. AstraZeneca levert de meeste doses in het COVAX-initiatief.

De goedkeuring stelt landen nu ook in staat, de nationale regelgevende goedkeuring voor het importeren en toedienen van vaccins, te versnellen. Het kostte de wereldwijde gezondheidsorganisatie minder dan een maand, om de gegevens over de kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid van de medicijnen te beoordelen en de goedkeuring voor noodgevallen te verlenen. “We hebben nu alles in huis voor de snelle distributie van vaccins. Maar we moeten de productie nog opschalen”, vertelde directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus van de WHO op de persconferentie in Genève.

Terwijl regeringen over de hele wereld nu beslissen in welke mate ze hun samenlevingen heropenen, werken de producenten van COVID-19-vaccins aan methoden om zo hun bescherming te bieden tegen nieuwe virusmutaties. Recente studies hebben namelijk aangetoond, dat de huidige COVID-19-vaccins niet zo goed werken tegen nieuwere stammen van het virus.

Nieuwe mutatie gevonden in zeven coronavirusvarianten

Amerikaanse onderzoekers meldden zondag, dat er een nieuwe mutatie is gevonden in zeven coronavirusvarianten, die in verschillende staten zijn geïdentificeerd. Het is echter niet duidelijk of de Amerikaanse varianten even besmettelijk zijn als de Britse en Zuid-Afrikaanse. Het gemiddelde aantal bevestigde dagelijkse besmettelijke gevallen van het coronavirus in de VS is onlangs voor het eerst in maanden gedaald, tot onder de 100.000. De Verenigde Staten (VS) blijven echter het land met het hoogste aantal gevallen. Wereldwijd zijn er meer dan 109 miljoen besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Volgens de Johns Hopkins University, die het virus op de voet volgt, telt de VS meer dan 27,6 miljoen, gevolgd door India met 10,9 miljoen en Brazilië met 9,8 miljoen besmettingsgevallen. Professionals uit de geestelijke gezondheidszorg, waarschuwen voor een geestelijke gezondheidscrisis onder jongeren wereldwijd, als gevolg van de pandemie. Deskundigen op het gebied van geestelijke gezondheid, zeggen dat jonge mensen eenzaamheid en wanhoop ervaren, en sommigen overwegen zelfs zelfmoord met alle omwentelingen die het coronavirus in hun jonge leven heeft veroorzaakt.

Ook Suriname kijkt reikhalzend uit, wanneer de vaccinatie hier zal aanvangen. Dit kan pas beginnen op het moment, dat de WHO daar toestemming voor geeft.