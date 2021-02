Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), heeft verklaard dat er op dit moment meer dan honderd aanbiedingen van investeerders zijn, die in verschillende sectoren willen participeren. “Er is belangstelling, echter wordt er niet over financiers gesproken, maar over bedrijven en individuelen, die bereid zijn hun geld naar Suriname te brengen en samen met het Surinaamse bedrijfsleven in een sector te investeren”, aldus Ramdin. Vervolgens zei hij, dat de productie zo weer opgang gebracht kan worden. Wij zijn ervan overtuigd, dat goed beleid, en corruptie onvriendelijk beleid, ervoor zal zorgen, dat het land ontwikkeld wordt. Ramdin benadrukte, dat men meer vertrouwen moet krijgen, dat er nu een regering zit, die eerlijk en open is en dat het daarom goed zal komen met Suriname.

Ramdin vertelde, dat het instrumentarium door een groep van personen ‘business advisory board’ op buitenlandse zaken gemaakt zal worden. Een voorstel voor een nieuwe investeringswet, bestaande uit tweetal organen. “Exports Suriname” zal volgens Ramdin werken aan de markt verruiming voor Surinaamse producten. Daarnaast zal het orgaan de Foreign Direct Investment (FDI), buitenlandse investeerders aantrekken. Echter wordt het volgens Ramdin voorbereid door een team, en er binnenkort een organisatie opgericht zal worden en vervolgens operationeel te werk gegaan zal worden, waarbij er specifieke regels ontworpen worden op welke wijze deze beoordeeld zullen worden. Ramdin: “Heel veel investeerders komen naar Suriname en raken snel gefrustreerd, omdat men naar zoveel instanties moet alvorens zaken geconcretiseerd geraken. Dit zal dan een ‘one stop window’ worden voor investeerders.” Ook haalde Ramdin aan, dat investeerders destijds een onplezierige aanbieding gekregen hebben. Ramdin: “Investeerders praten buiten met andere collega’s, waarbij er ook een negatieve reputatie voor Suriname gecreëerd wordt.” Wat er volgens Ramdin in het vervolgens gedaan zal worden, is de processen eerst allemaal te screenen, waarbij de juridische zaken, bekeken zullen worden, de financiële solvabiliteit, en de investeerders hun goede ervaring in andere landen meegenomen zal worden. Als de investeerders door deze fase heen zijn gekomen zullen er technische gesprekken gevoerd worden. “Er zijn interessante projecten op het stuk van nieuwe technologie en energie opwekking waarmee wij momenteel bezig zij. Terwijl wij daarmee bezig zijn, zijn wij ook doende de projecten die binnen zijn te beoordelen”, aldus Ramdin. Volgens hem heeft de overheid daarmee eigenlijk weinig mee te maken, het grootste deel van de business advisory board van het ministerie van buitenlandse zaken, bestaat volgens Ramdin voor 90 procent uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

Ramdin zei, dat de regering momenteel bezig is de economie te hervormen en gezond te maken, omdat er een crisis heerst. Ramdin: “Het eerste traject, dat de president aangekondigd heeft, namelijk de urgentiefase, hebben wij redelijk controle over de binnenlandse staat met name de financiële huishouding, en daarmee kan er niet echt veel bereikt worden.” In die urgentiefase zullen er volgens Ramdin, verstrekkende maatregelen genomen worden, waarbij de samenleving ook zwaar zal worden getroffen. “Waar onze economie moeten op draaien is de verdiencapaciteit, wat eruit gehaald kan worden aan productie om zo inkomen te generen, zodat er meer werkgelegenheid gecreëerd kan worden. Daar zijn wij echter op weg naartoe”, aldus Ramdin.