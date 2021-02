De gemiddelde productie van ruwe olie door het Venezolaanse staatsbedrijf PDVSA en zijn buitenlandse partners, steeg in januari tot 520.000 b/d, of 100.000 b/d meer dan in december, volgens dagelijkse productierapporten beoordeeld door S&P Global Platts. Ook lag het voorlopige gemiddelde van de Venezolaanse productie van ruwe olie in januari hoger dan het geplande volume van PDVSA voor de maand, dat volgens eerdere rapporten 461.000 b/d was.

Volgens de rapporten, steeg de gemiddelde productie van PDVSA en partners in het Orinoco-blok tot 290.000 v/d of 70.000 v/d meer dan het gerapporteerde volume in december, als gevolg van een plan om de reparatie van putten te versnellen die zijn gesloten vanwege elektrische en mechanische storingen. Er was geen informatie beschikbaar over het aantal putten dat in januari is hersteld. Het boorputonderhoudsplan wordt verlengd tot eind februari.

Het Orinoco-blok, gelegen in het zuidoosten van Venezuela, bevat enkele van ‘s werelds grootste reserves, voornamelijk met een extra zware viscositeit. De productierapporten gaven details over de joint ventures met PDVSA en buitenlandse partners in de vier hoofdblokken waarin het Orinoco-blok is verdeeld: Carabobo, Ayacucho, Junin en Boyaca. In deze blokken heeft PDVSA zeven joint ventures gevormd en heeft het negen extra ventures in ontwikkeling.

Volgens de rapporten, bedroeg de gemiddelde productie van ruwe olie in januari in het Caraboboblok 160.000 v/d, in Ayacucho-blok 101.000 v/d, in Junin-blok 21.000 v/d en in Boyaca-blok 8.000 v/d. In het Orinoco-blok handhaafden de Petropiar joint venture (PDVSA 70%, Chevron 30%), Petrolera Sinovensa (PDVSA 60%, CNPC 40%) en Petromonagas (PDVSA 60%, Rusland 40%) haar activiteiten, maar onder de maximale capaciteit. Petropiar werkte met een gemiddelde snelheid van 51.000 vaten per dag, of 27 procent van de maximale capaciteit van 190.000 v/d. Sinovensa met 50.000 v/d, of 48 procent van zijn capaciteit van 105.000 v/d en Petromonagas met 59.000 v/d, of 49 procent van zijn capaciteit van 120.000 v/d. De productie in Morichal en San Tome, velden die 100 procent eigendom zijn van en geƫxploiteerd worden door PDVSA in het Orinoco-blok, bedroeg in totaal 70.000 v/d. De gemiddelde productie in andere joint ventures van PDVSA en buitenlandse partners schommelde volgens rapporten, tussen de 1.000 en 3.000 vaten per dag.

In olievelden in de staat Monagas in het oosten van Venezuela, steeg de productie tot gemiddeld 150.000 v/d, van 140.000 v/d in december. De gemiddelde output van de westelijke staat Zulia blijft op 30.000 v/d. In de Andesstaat Trujillo werd de olieproductie gereactiveerd tot gemiddeld 50.000 v/d in januari, volgens rapporten.

In de westelijke staat Zulia is het Petroboscan-veld gesloten waar een joint venture tussen PDVSA (60%) en U.S. Chevron (40%) actief is. In Petroboscan zijn momenteel 405 ingesloten putten, die het potentieel zouden hebben om 80.000 b/d zware Boscan-ruwe olie te produceren. De maandgemiddelden zijn exclusief de productievolumes van condensaten. De dagelijkse PDVSA-productierapporten bevatten voorlopige en niet-officiƫle informatie die wijzigingen kan registreren zodra de gegevens zijn geconsolideerd.

In 2019 bedroeg de gemiddelde dagelijkse productie van ruwe olie in Venezuela 1,01 miljoen v/d, volgens gegevens die door de Venezolaanse regering zijn ingediend bij de OPEC, het wereldwijde oliekartel waarvan Venezuela lid is. Woordvoerders van PDVSA reageerden niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar op de productiecijfers. De buitenlandse partners in Venezuela zijn niet bevoegd om commentaar te geven aan de pers.