De regering Santokhi die alle zeilen bijzet om de economie weer op het juiste spoor te krijgen, heeft behalve deze enorme ondankbare klus, ook voortdurend rekening te houden met destabilisatie van haar beleid, door lieden die het maar niet kunnen verkroppen, dat de Surinaamse kiezer ze op 25 mei van het vorige jaar, resoluut heeft afgewezen. Tal van ontwrichtingstactieken worden toegepast om het werk van de huidige regering te frustreren. Men is daarbij vaak kinderlijk amateuristisch bezig en weet van gekheid niet wat men naar voren moet brengen om te destabiliseren en onrust teweeg te brengen. Aan het begin van deze week dacht een of andere lumineuze destabilisator, de militaire staatsgreep in Myanmar aan te moeten grijpen om ook een militaire machtsovername onder leiding van Bouterse, te suggereren. Leger en politie zouden nog volledig achter hem staan en op zijn wenken, de huidige regering op gewelddadige wijze afzetten, als er maar sprake zou zijn van veroordeling en detentie van Bouterse, de corrupteling Hoefdraad en ook de ex-VP Adhin. Men zinspeelt in een bepaalde politieke hoek, wederom op de toepassing van geweld, om de zoveelste wettelijk en democratisch gekozen regering in dit land om zeep te helpen en men gaat er gevoeglijk vanuit, dat zulks zomaar kan en dat Suriname daar wél gebaat bij zou zijn. Nou, degenen die in hun verzande bekrompen denkwijze zijn blijven steken, moet duidelijk gemaakt worden, dat we niet meer in de jaren tachtig of 1990 leven en dat een militaire staatsgreep niet zal worden geaccepteerd door niemand, zowel lokaal als extern niet. Myanmar staat tal van veroordelingen en sancties, internationaal te wachten. Een arm land dat sancties zeker niet kan gebruiken en die voor meer achteruitgang zullen zorgen. En wat denken die oppositionele destabilisators wel te bereiken met nog een staatsgreep in een periode van enorme economische crisis en een covid-geseling? Daar zal zeker niets goeds uit voortvloeien. En denken deze gasten met hun archaïsche denktrant, dat leden van de gewapende machten die het momenteel ook financieel heel moeilijk hebben, warm zullen lopen om een machtsgreep te ondersteunen, terwijl men er zeker van bewust is, dat zulks alleen nog meer armoede en verloedering in dit land tot gevolg zal hebben? De mensen die nog steeds met geweld als optie voor de ontwikkeling van dit land rondlopen, hebben in de afgelopen decennia duidelijk niets geleerd, behalve dan hoe je jezelf ten nadele van land en volk kunt verrijken. Elke militair en politieambtenaar met gezond verstand die heeft gezien wat geweld en wanbeleid in een land kan veroorzaken, zal zich niet laten lenen voor een gewelddadige machtsovername. Laat dat heel duidelijk zijn voor de gasten die dat nog steeds als optie zien voor een zogenaamde verandering tot eigen voordeel. De lieden die wederom voor geweld willen kiezen, zijn ordinaire misdadigers, die nimmer het nationale belang voor ogen hebben gehad.