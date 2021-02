Een studie die vandaag door The Lancet werd gepubliceerd, geeft aan dat het Oxford/AstraZeneca vaccin, de overdracht van het COVID-19-virus met 67% vermindert en 76% effectief is tussen de 22e en 90e dag, nadat de eerste dosis is toegediend. Daarmee zou de immuniteit in dit interval tussen doses niet lager zijn, zoals velen vreesden. Na de tweede dosis van het vaccin is de werking 82,4%, met een interval van drie maanden tussen toepassingen. De resultaten van de Oxford University-tests zijn gepubliceerd in een rapport in The Lancet, maar is nog niet door vakgenoten beoordeeld. Dit nieuwe resultaat is beter dan het eerder verklaarde resultaat, dat een efficiëntie van 54,9% liet zien, waarbij de tweede dosis na anderhalve maand, werd toegediend.

Wat betreft de transmissies, tonen de geanalyseerde PCR-tests aan, dat het aantal asymptomatische mensen dat het virus kon overdragen, met 67% was afgenomen. Het verminderen van de overdracht is essentieel voor elke kans op collectieve immuniteit tegen het virus dat COVID-19 veroorzaakt. Naast CoronaVac, van het Sinovac-laboratorium, wordt ook het Oxford/AstraZeneca-vaccin in Brazilië toegepast om prioriteitsgroepen te immuniseren tegen COVID-19.

Intussen heeft de Belgische regering besloten, dat het AstraZeneca vaccin voorlopig niet zal worden toegediend aan 55-plussers. “Dat gebeurt op basis van een voorlopig advies van de Hoge Gezondheidsraad”, verklaarde de Belgische minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, dinsdagavond in het VRT-Journaal. Het advies luidt, dat het vaccin zeer goed werkt voor mensen tussen 18 en 55 jaar, voor ouderen zijn onvoldoende gegevens voorhanden.

De minister wijst er voorts op dat binnen enkele weken de nodige gegevens wel beschikbaar kunnen zijn. Volgens Viroloog Steven van Gucht van “Sciensano” is de beslissing geen grote ramp, en zijn er op dit moment gewoon nog te weinig gegevens bekend over de werking van het vaccin bij ouderen. “Het kan zijn dat het wel goed werkt, ook bij de oudsten. Als die data eenmaal beschikbaar zijn, kunnen we ook snel weer schakelen. Als dat niet zo is, moeten we inderdaad de volgorde aanpassen’, zei de viroloog.

Ook de Vlaamse minister van Welzijn, Wouter Beke (CD&V) reageerde kort op het voorlopig advies: “De Hoge Gezondheidsraad ziet onvoldoende evidentie om het vaccin met de huidige gegevens aan te bevelen voor de groep 65-plussers. Zij bevelen aan om het gebruik te beperken tot 18-55-jarigen. Ze vragen ook bijkomende gegevens.

Die zouden over zes weken beschikbaar zijn”, aldus Beke. Intussen heeft de Surinaamse regering bekendgemaakt, dat in ons land niet meer zal worden gevaccineerd met het Pfizer-vaccin, zoals eerder werd aangegeven. Dit heeft te maken met beperkte beschikbare doses en andere uiteenlopende redenen. Het land komt in aanmerking voor 79.200 doses AstraZeneca vaccins, alhoewel de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het Astrazeneca vaccin nog niet heeft goedgekeurd. Als in dit immumisatietraject, de 0-18 jarigen wél worden meegenomen, is vooralsnog onduidelijk.