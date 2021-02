Het personeel van het bacovebedrijf Food and Agriculture Industistries N.V. (FAI), heeft het werk vanochtend neergelegd. Het personeel is in beraad, omdat het ontevreden is over het vervallen van de zogenoemde dokterskaarten. ‘’De kaarten zijn sinds eind december 2020 vervallen en zijn toe nu niet verlengd’’, zegt de voorzitter van de werknemersbond Jarikaba, Rodney Cabenda, tegenover De West.

Volgens Cabenda, komt de directeur van het bacovebedrijf ongeloofwaardig over. “Bij wet moeten alle werknemers verzekerd zijn. We hebben een maand gewerkt zonder dokterskaart. Dit heeft ernstige consequenties voor ons als werknemers, we kunnen dan niet behandeld worden als er iets gebeurt”, aldus Cabenda.

De directie heeft de medewerkers toegesproken en aan hen gevraagd, het werk zo snel als mogelijk te hervatten.

Echter hebben de medewerkers geweigerd. “De directeur komt ongeloofwaardig over, we willen eerst de verzekeringskaarten zien. Waarom moeten we het werk eerst neerleggen, voordat er iets gedaan wordt of dat er gehoor wordt gegeven? Zien is geloven, alleen dan kunnen we het werk weer oppakken”, zegt Cabenda.

-door Orsilia Dinge-