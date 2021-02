“Dit is nog steeds een discussiepunt, omdat de eindexamens iets zijn die niet alleen landelijk worden gemaakt, maar ook op internationaal niveau moeten zijn. Dus we zijn nog in gesprek met de verschillende landen over de voortzetting hiervan”, zei onderwijsminister Marie Levens vanochtend tijdens een persconferentie, naar aanleiding van de vraag of een normale voortzetting van het huidige schooljaar nog haalbaar is en of de geplande eindexamens normaal voortgang zullen vinden.

Volgens de minister is er nog geen sprake van een verloren schooljaar, maar er moet wel spoedig gezocht worden naar oplossingsmogelijkheden. Levens zegt samen met haar personeel, in nauw contact te staan met de leerkrachten en ouders. “Het gaat om leerkrachten uit verschillende gebieden en ouders van ongeveer 150.000 leerlingen.

Dat wil zeggen dat de meningen verdeeld zijn, maar uiteindelijk zullen we zo snel mogelijk moeten komen met enkele concrete oplossingen”, aldus Levens. Zij zegt geen voorstander te zijn van onderwijs via internet, omdat deze vorm van onderwijs onbetaalbaar is voor bepaalde groepen binnen de samenleving. ‘’Het is niet de bedoeling ouders of leerlingen in de kosten te jagen’’, aldus de minister. Echter geeft ze wel aan in gesprek te zijn met verschillende stakeholders over goedkope internetpakketten. “Maar zover is het nog niet, omdat er heel wat werk vooraf gaat. We hebben nog te kampen met een slechte verbinding en zaken zoals stroomuitval.” De minister zegt dat zij er niet tegen is als groepen in de samenleving zich deze onkosten wel kunnen permitteren, maar het moet volgens haar, geen verplichting worden vanuit de school.

“Vanuit het ministerie zal er via de scholen gewerkt worden aan de distributie van verschillende onderwijspakketten. Dit alleen zodat de leerlingen niet achter raken”, zegt Levens. De ouders en leerlingen zullen vanuit de school, nadere instructies krijgen hierover. De minister zei tot slot dat zij niet weet wanneer het fysieke onderwijs weer van start zal gaan, maar hoopt wel dat dit spoedig gebeurt.