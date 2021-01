Twee mensen hebben gisteren het leven gelaten ten gevolge van het COVID-19 virus. Een persoon gaf de geest in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en een patiënt stierf in ‘s Lands Hospitaal. Deze maand zijn al 27 levens te betreuren door het COVID-19-virus. In totaal zijn tot nog toe 148 personen in Suriname overleden aan deze zeer besmettelijke ziekte. Het afgelopen etmaal werden 65 mensen positief getest op het coronavirus. Er werden 338 swabs afgenomen. Hiervan waren 273 negatief. 85 mensen werden genezen verklaard. Het aantal actieve gevallen is ondertussen van 727 gedaald naar 705. Op de Intensive Care Units van het AZP en ‘s Lands Hospitaal worden 15 zieken behandeld. 93 personen zijn momenteel in de diverse ziekenhuizen opgenomen. In isolatie verkeren 284 geïnfecteerden. Vandaag is er wederom een covid-persconferentie belegd, waarbij de maatregelen die vanaf zondag gelden, bekendgemaakt zullen worden.