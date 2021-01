In de strafzaak tegen de verdachte Ramchender Oedit (Radj), waarbij een vliegtuig met aan boord 488 kilo cocaïne werd onderschept, is er gisteren vonnis gewezen. Oedit werd bij verstek tot 16 jaar hechtenis veroordeeld en de Colombiaanse piloten kregen 14 jaar gevangenisstraf opgelegd. Deze zaak loopt sinds maart 2018 toen het toestel landde op het terrein van Oedit in Saramacca. Bij het onderzoek is er een analyse gedaan naar mastgegevens van telefoongesprekken die zijn verzameld door de politie. In deze zaak heeft de rechter ook twee piloten gehoord die het politievliegtuig bestuurden. Zij verklaarden onder meer dat op 13 maart, twee hefschroefvliegtuigen met politiemannen werden ingezet. Het drugsvliegtuig werd achtervolgd, hierbij probeerde de piloten van de Cessna, op hen in te vliegen. Daarna werden er schoten gelost en landde het toestel op de landingsban van Oedit in Saramacca.