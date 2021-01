De nieuwe online vacaturebank Werkstraat.com, is volgens de algemeen directeur van de vacaturebank, Timothy Kong, binnen mum van tijd uitgegroeid tot een van de grootste vacaturebanken. Kong zegt tegenover de krant, dat zij door dit succes, Nederlanders aan willen trekken om zaken in Suriname te doen. “Het ligt in bedoeling om via Werkstraat.com, buitenlandse investeerders aan te trekken om zaken te doen in Suriname. Als Nederlander met Surinaamse roots, timmer ik aan de weg met Werkstraat.com. Door middel van een handelsmissie, willen we naar voren brengen hoe het is om zaken te doen in Suriname, om zodoende meer Nederlanders te interesseren om zaken te doen in Suriname”, aldus Kong.

Het is de tweede handelsmissie die het bedrijf organiseert, vorig jaar was de eerste. Tijdens deze handelsmissie die virtueel gehouden wordt, zullen behalve Kong, er ook andere sprekers zijn, waaronder Saskia Walden (minister van Ondernemerschap, Economische Zaken en Technologische Innovatie), Albert Ramdin (minister van Buitenlandse Zaken, International Business en International Samenwerking) en de Nederlandse ambassadeur in Suriname, Henk van der Zwan.

‘’Een handelsmissie lijkt de juiste stap te zijn om investeerders aan te trekken’’, aldus Kong.

De handelsmissie zal begin februari van start gaat, en duurt vier dagen. De verschillende thema’s zijn: Dag1: Duurzaam ondernemen (landbouw, ecotoerisme en dienstverlening); Dag2: Progressie regering Suriname & Nederland; Dag3: Financiële sector & zakelijke dienstverlening; Dag4: de Business Connect Sessie.

Kong zal tijdens de handelsmissie, ook vertellen hoe hij het zelf ervaart om zaken in Suriname te doen. “Het is voor Nederlanders natuurlijk interessant om te horen hoe ik dit heb ervaren. Ik heb natuurlijk ook een hele andere interessante tak (internetsector) gekozen, waar niet veel mensen naar kijken als zij willen investeren of zaken willen doen in Suriname. Hopelijk zal Suriname op dit gebied nog meer stappen nemen, zodat we ook kunnen werken naar een digital economy. Daarom stimuleer ik ook graag internetondernemerschap in Suriname”, benadrukt Kong. Volgens hem zal er geen taal barrière om zaken te doen in Suriname. Volgens Kong is Suriname voor Nederlanders ook een goede plek om zaken te doen, omdat er geen sprake is van een taalbarrière. “Vaak kijken Nederlandse bedrijven die willen uitbreiden bijvoorbeeld naar België, omdat dat land dichtbij is en er ook Nederlands wordt gesproken. Maar men verkijkt zich vaak op het feit dat in België, woorden andere betekenissen hebben. Suriname daarentegen is qua taal dichter bij en daarom is het ook makkelijker om uit te rollen. Marketing, sociale media uitingen en ook meetings in Suriname, kennen vrijwel geen bijzonderheden vanuit mijn perspectief. Daarom is het als Nederlander ook makkelijker om te praten in Suriname”, aldus Kong.

Vooruitgang

Een handelsmissie kan volgens Kong ook vruchten afwerpen. Zo vertelt hij, dat Werkstraat.com na de eerste handelsmissie, vooruitgang heeft geboekt. “Na de eerste succesvolle handelsmissie hebben er een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden, waaronder de aandacht voor Werkstraat.com, de grootste vacaturesite van Suriname. De handelsmissie werpt zijn vruchten af. Een samenwerking is recent ontstaan tussen Clip Training & Consultancy en Werkstraat, wat voortvloeide uit de handelsmissie. Samen met Werkstraat willen zij kandidaten succesvol laten solliciteren door middel van een online videotraining: hoe maak je een goede cv en brief, hoe voer je een sollicitatiegesprek en meer waardevol advies. Vervolgens kan men met deze informatie en training, een baan zoeken op Werkstraat.com. Men komt dan professioneler over op bedrijven en maakt een grotere kans op een baan op deze manier.”

Volgens Kong blijft de vacaturewebsite qua gebruikersaantallen (werkzoekenden) en bedrijven die vacatures plaatsen, doorgroeien. Hij zegt, dat er veel mogelijkheden zijn, vooral op het gebied van ondernemen via het internet. “Als kind van Surinaamse ouders, vind ik het daarnaast ook heel leuk om Suriname te leren kennen vanuit dit perspectief. Ik denk dat er veel mogelijkheden zijn, vooral op het gebied van internet ondernemen. Suriname heeft Werkstraat ook nodig om de werkloosheid te verminderen, niet alle banen zijn altijd te vinden. Vaak gaat dit via via, maar met Werkstraat.com, weet je nu waar je moet kijken als je een baan zoekt’’, aldus Kong.

-door Orsilia Dinge-