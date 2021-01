Abop-parlementariër Edward Belfort, liet zich gisteren in gesprek met Trishul Broadcasting Network, kritisch uit over het werk dat de regering tot nu toe heeft gedaan. Belfort zei dat hij de regering niet aanvalt, maar dat hij een kritische parlementariër is. Hij is van mening dat als hij iemand iets beloofd heeft, hij die belofte moet nakomen. “Indien dat niet kan, moet ik mans genoeg zijn om bij je te komen en te zeggen dat ik het niet kan. Dan bepaal jij wat je wilt doen.” Belfort zei dit tegen de achtergrond dat hij samen met veel anderen, heeft geprotesteerd tegen het beleid van regering Bouterse, maar dat dezelfde dingen nu weer gebeuren of juist zaken die beloofd waren, niet nagekomen worden.

Belfort stelde dat de regering prioriteit zou moeten geven aan de beloftes die gemaakt zijn aan de kiezers. “We moeten de beloftes nakomen, anders is het net als bedrog naar het kiezersvolk toe.” Belfort haalde onder andere aan, dat de regering eerder gesteld had, niet naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) te gaan en zelfs geprotesteerd had tegen de komst van het IMF. “Nu staan we voor de deur van het IMF. Bouterse heeft het al verpest, maar het volk had vertrouwen in jou. Hoe moeten de kiezers nu naar politici kijken? Mensen gaan ons als grappenmakers zien.” Belfort gaf aan dat Venetiaan driemaal het land weer op poten heeft gebracht nadat Bouterse en consorten, het geplunderd hadden. Volgens hem heeft Venetiaan dat zonder het IMF gedaan met ondersteuning van de VES, de Vereniging van Economisten in Suriname. “Hoe heeft Venetiaan dat gedaan zonder IMF? Het leven van alledag is zwaar en wordt zwaarder met het IMF. Waar zijn dan de internationale contacten en diaspora kapitaal?”

Belfort haalde ook aan, dat de president is begonnen met nepotisme en zich niet aantrekt van de kritiek vanuit de samenleving. ‘’Ondanks alle kritiek heeft hij de functies van de First Lady niet ingetrokken.’’ De populariteit van de president is volgens hem, daarom gekelderd in de afgelopen zes maanden. Ook ziet Belfort niet de beloofde transparantie in het beleid. “Er is geen informatie hoeveel dollars er zijn gekomen van de Fed (Federal Reserve, Centrale Bank van de VS, red.). Het is moeilijk om zo te werken. Als je transparant bent, kom je aangeven hoeveel euro’s er zijn gewisseld. We hebben geprotesteerd, omdat we iets beters wilden en na zes maanden zien we nog geen vooruitgang”, aldus Belfort.