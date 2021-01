De hele wereld kijkt vol belangstelling uit naar het coronavaccin en zijn beschikbaarheid. Wereldwijd zijn er nog veel mensen die wantrouwend staan tegenover het vaccin, terwijl weer anderen zo snel mogelijk gevaccineerd willen worden. Degenen die het vaccin wantrouwen, zitten met tal van vragen, zoals: Uit welke bestanddelen is het vervaardigd? Is het vaccin wel veilig? Is het vaccin goedgekeurd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)? Hoe zit het met de mensen die deze vaccins testen? Heeft het vaccin bijwerkingen? Hoeveel keren moet ik mij laten inenten? Hoe komt het dat het COVID-19-vaccin binnen één jaar ontwikkeld is in vergelijking met andere vaccins? Allemaal vragen die er wereldwijd gesteld worden en de meeste zijn niet beantwoord. Velen hebben daarom nog ernstige twijfels, ook door allerlei berichten die in de media verschijnen. Er is ook verteld, dat mensen aan het coronavaccin zijn overleden. Kunnen wij deze mensen dan kwalijk nemen dat zij wantrouwig staan tegenover het covid-vaccin? Net als in andere landen zal het vaccin ook beschikbaar gesteld worden aan Suriname. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid deelde recentelijk mee, dat het concept van het Nationaal COVID-19 Vaccinatie-plan, reeds af is. Echter is het volgens de minister niet zeker of de nieuwe variant van het coronavirus in Suriname is. Volgens Ramadhin, kan de nieuwe variant alleen bewezen worden door genetisch onderzoek, wat helaas nog niet mogelijk is in Suriname. Ramadhin zei dat met de beschikbare testen aangetoond kan worden, dat het om COVID-19 gaat, maar het is niet mogelijk aan te tonen welke variant het is. Hoewel er nog geen indicatie is, heeft de minister wél een vermoeden, dat de nieuwe variant ook in ons land is, omdat wij momenteel te maken hebben met een te hoge besmettingsgraad. Zal het COVID-19-vaccin ons ook beschermen tegen de mutaties van het coronavirus? Volgens deskundigen is dat wél zo. Suriname is lid van de COVAX Facility, een wereldwijd vaccinfonds. De bedoeling is de samenwerking tussen overheden en vaccinproducenten, te garanderen zodat de vaccins tijdig aankomen. Hoeveel zal het vaccin dan kosten? Volgens infectioloog Soeradj Harkisoen, kost het Pfizer (RNA) vaccin 20 US-dollar, en als men zich twee keer moet laten inenten, worden de totale kosten met de huidige koers ongeveer SRD 600 per persoon. Zal de samenleving het wel kunnen betalen? Ramadhin stelde, dat het vaccin reeds begin februari verwacht kan worden, mits ons land aan de gestelde voorwaarden voldoet. Ramadhin zei, dat het vaccin met open armen ontvangen zal worden, omdat er nu erg veel druk op de gezondheidswerkers ligt en zij ook beschermd moeten worden tegen het coronavirus. Volgens de regering moeten goed in elkaar gezette voorlichtings- en vaccinatiecampagnes ervoor zorgen, dat zoveel mogelijk mensen gevaccineerd kunnen worden. Een hogere vaccinatiegraad kan bereikt worden door mensen te verplichten, maar Ramadhin stelde wél, dat niemand verplicht is, zich te laten vaccineren. Wel zal het vaccin 95% van de gevallen beschermen tegen het virus. In deze tijd is het beter de mensen te overtuigen, dat vaccineren beter is. Wat leert de geschiedenis van immunisatie ons? In de 18e eeuw werd er een vaccin tegen pokken ontwikkeld. In die tijd overleed ongeveer 30 procent van de mensen die besmet was met pokken. Er was angst voor het vaccin, of het niet gevaarlijk zou zijn. Volgens doctoren, speelt de weerstand tegen een nieuw vaccin altijd een rol. Daarom moeten mensen ervan overtuigd geraken dat vaccineren toch beter is. Er is zelfs nog geen vaccinatie tegen malaria ontwikkeld, terwijl deze ziekte al eeuwen dodelijke slachtoffers maakt. Hoe kan men zeker zijn, dat het COVID-19-vaccin, dat binnen één jaar ontwikkeld is, de mens zal beschermen tegen dit virus? Is dit een manier om geld te maken, als het ontwikkelen van een ander vaccin zelfs tien jaar of meer heeft geduurd? Vervolgens gaat er ook een gerucht, dat als men zich niet laat vaccineren, men in de toekomst niet zal kunnen reizen, omdat er dan een vaccinatiepaspoort ingevoerd zal worden. Ook is gespeculeerd, dat men niet normaal inkopen zal kunnen doen. Anderen beweren zelfs, dat er een chip geplaatst zal worden bij het inenten, waardoor men gevolgd kan worden. Keerpunt is van mening, dat men maatregelen denkt te kunnen doorvoeren, terwijl bewezen moet worden dat de COVID-19-vaccins daadwerkelijk de gewenste bescherming bieden. Volgens Keerpunt, worden bepaalde mensen als proefkonijnen gebruikt, omdat er beelden zijn, waarbij een vaccinproducent zich niet laat inenten. Het vaccin beschermt tegen de ziekte, maar het is nog onduidelijk, of men met de prik in de arm, ook anderen niet langer kan besmetten. Onze immuniteit opbouwen kan ook door gezonde voeding met eventueel vitaminesupplementen in te nemen, te sporten, voldoende water te drinken en uit te rusten. Keerpunt is van mening, dat wij de werking van het vaccin eerst moeten observeren. Welke bijwerkingen het vaccin allemaal heeft, of de geruchten gaan, dat mensen aan het vaccin overlijden, waar zijn of niet? Waarom haast men zich zo om zich te laten vaccineren, of men niet zeker weet als het vaccin ze daadwerkelijk zal beschermen?