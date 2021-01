De minister van Financiën en Planning, Armand Achaibersing, zei gisteren in het radioprogramma ABC Aktueel, dat de regering de prijzen omlaag kan krijgen door middel van besparingen. Volgens de bewindsman zal de regering op deze manier aan vreemde valuta komen, waardoor de importeurs in staat worden gestel, basisgoederen te importeren tegen de koers van SRD 14,29. ‘’De regering heeft de afgelopen periode zeer prudent beleid gevoerd’’, aldus de minister. Volgens Achaibersing, zullen er binnen afzienbare tijd, goedkope basisgoederen beschikbaar zijn. “Wij zijn de afgelopen maanden bezig geweest met prudent financieel beleid en uit dien hoofde, heb ik wat fondsen kunnen vergaren om de basisgoederen te kunnen financieren voor de komende twee maanden.

Verder hebben we reeds afspraken met de importeurs, echter willen we uitkijken hoe het deze twee maanden uitpakt. Na evaluatie zullen we dan verder voortzetten”, aldus Achaibersing. Hij zegt dat er afspraken zijn gemaakt met importeurs die bereid zijn onder bepaalde condities, de prijzen met minimaal 20 procent te verlagen. ‘’Bepaalde importeurs hebben hierop gereageerd’’, zegt hij.

Momenteel wordt er met winkeliers die goederen tegen een hogere koers hebben aangeschaft, overlegd om tot een standpunt te komen. “Hieromtrent worden er nu gesprekken gevoerd. We hebben een eerste sessie gehad met winkeliers, importeurs en de Consumentenbond, om afspraken te maken en van hen te vernemen op welke wijze wij dit het beste kunnen inzetten. Ik ben blij met het feit dat iedereen bereid is om samen dit pad te bewandelen om te gaan naar het doel dat we nastreven”, zegt Achaibersing. Hij benadrukt dat er rekening wordt gehouden met winkeliers die op dit moment goederen op de schappen hebben staan die tegen een andere prijs gekocht zijn. ‘’Ik ben hoopvol dat het plan goed uitpakt’’, aldus de minister.