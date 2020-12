Het verstrekken van nieuwe rijbewijzen werd onder meer door de COVID-19-pandemie in april stopgezet.

Geslaagden konden hierdoor vanaf februari 2020, geen rijbewijs in ontvangst nemen. Een andere reden voor het niet verstrekken van rijbewijzen, is dat de afdeling Rijbewijzen van het Korps Politie Suriname (KPS), volledig over wil schakelen van pvc-rijbewijzen, naar elektronische rijbewijzen. Met de komst van de e-rijbewijzen zal het noodzakelijk zijn, dat de afhaler van een Surinaams rijbewijs, een elektronische identiteitskaart kan tonen (e-ID). Echter was er volgens het KPS, geruime tijd geen materiaal om de rijbewijzen te vervaardigen. Onlangs zei de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, dat er wél gewerkt wordt tot het verkrijgen van materiaal. Echter is er volgens Amoksi een contract getekend, met het bedrijf Vlatacom. Vervolgens zouden de rijbewijzen met enige aanpassingen uitgeprint worden. Ook vertelde Amoksi, dat de politie begonnen is met het invoeren van de gegevens van de geslaagden, zodat wanneer ze daarmede klaar is, de rijbewijzen alleen uitgeprint hoeven te worden.

Als de werkzaamheden voltooid zijn, kunnen de rijbewijzen volgens Amoksi afgehaald worden in Nickerie, Paramaribo en Marowijne. Amoksi verklaarde, dat de rijbewijzen inmiddels gedrukt zijn.

Amoksi vertelde ook, dat er enkele tekortkomingen zijn met de wetgeving.

De Staatsraad buigt zich momenteel daarover. Zodra de werkzaamheden van de Staatsraad zijn afgerond, wordt de wet door de president getekend en bekrachtigd. Met betrekking tot de wetgeving voor de E-rijbewijzen, zijn er ook enige vraagstukken. Amoksi verklaarde, dat de mensen opgeroepen zullen worden hun rijbewijzen af te halen, zodra die klaar zijn.