ABOP-parlementariër, Edward Belfort is niet te spreken over het feit, dat first lady Mellisa Santokhi- Seenacherry wel evenementen mag houden in verband met de komende feestdagen, terwijl er voor anderen wel afwijkende regels gelden. Zo vindt hij het besluit van de regering, met betrekking tot de gewijzigde COVID-19 maatregelen, die gisteren werden afgekondigd, door de plotselinge stijging van het aantal COVID-19 besmettingsgevallen, heel aanstootgevend,.

De regering wist het veel eerder, dan alle overige sectoren dat de maatregelen aangescherpt zouden worden. Niet meer dan 20 mensen mogen samenscholen en de avondklok gaat nu weer om 21.00 uur in. “Toch is de ‘bigisma dey’ van de first lady vandaag gewoon doorgegaan, omdat die volgens haar niet meer afgelast kon worden.” “Het is zeer onverantwoord, dat de stekker hier niet uitgetrokken werd. De meest kwetsbare groep in onze samenleving wordt onnodig in gevaar gebracht. Het lijkt erop, dat de regering haar eigen vastgestelde regels omzeilt en zulks probeert goed te praten. “Hoe serieus is men thans met de handhaving van de COVID-maatregelen”, vraagt Belfort zich af.

“Diverse groepen, zoals die in de entertainmentwereld, horecasector hadden ook de komende dagen hun activiteiten gepland, die onder de COVID-protocollen uitgevoerd konden worden. En daarvoor had de regering al toestemming gegeven en ineens zet je alles on-hold. Deze groep, is vanaf maart gestopt met haar diensten, en nu nadat er onderhandeld is, worden zij toch daarvan weerhouden”, benadrukt Belfort. “De regering laat nu blijken, dat het allemaal de schuld is van de samenleving, terwijl zij geen rekening houdt met haar prestige feesten die georganiseerd werden. Dit is een zeer slecht voorbeeld, vanwege de regering en stimuleert burgerlijke ongehoorzaamheid”, aldus de ABOP-parlementariër.

Belfort vindt, dat er met twee maten gemeten wordt, en overtreedt de regering zelf ook de COVID-19 regels. “Als je beperkingen aan anderen oplegt, moet je zelf het goede voorbeeld geven”, stelt Belfort. Selectieve verontwaardiging over mensen die zich niet houden aan de maatregelen komen dan volgens hem onterecht over. “De strenge maatregelen gelden niet voor family and friends, maar wel voor de rest van de gemeenschap”, aldus Belfort.

“De First Lady schijnt veel te kunnen bewerkstelligen bij haar echtgenoot. Ondanks alle kritiek, lijkt het alsof zij nog steeds de scepter zwaait. Ook leden van de regering maken zich schuldig aan dit laakbaar gedrag. Juist zou de regering, het goede voorbeeld moeten geven. “Het volk heeft zoiets van ‘als jij het mag, dan mogen wij het ook’. En juist door deze houding, lopen we allemaal heel groot gevaar in dit land. Maar het begint allemaal bij de top”, stelt Belfort. Volgens de ABOP-parlementariër dienen de leiders van ons land het correcte voorbeeld te geven. “En dan zullen de onderdanen het voorbeeld ook wel volgen”, aldus Belfort. De controle op de naleving van de voorzorgsmaatregelen dient wel op een ieder van toepassing te zijn.

Avondklok

Belfort is geen voorstander van een avondklok, maar wel van preventieve voorlichting. Hij is van mening, dat de overheid het volk dagelijks moet informeren over de stand van zaken rond COVID-19, want die is gaan afnemen. En ook de controle vanwege het Korps Politie Suriname en andere gewapende machten, dient opgevoerd te worden. Hij is voorts van mening, dat een tweede covid-golf inderdaad fataal voor Suriname kan worden. “Maar dan dient men met maatregelen te komen, waaraan iedereen zich kan en moet houden en niet alleen een bepaalde groep”, aldus Belfort.