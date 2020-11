Minister Prahalad Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), heeft aannemer Rinesh Mangaldeen die belast is met de reparatie van de oude pompen van het pompgemaal Wageningen en het vervangen van de drie oude pompen voor drie nieuwe uit India, de wacht aangezegd. “Hij moet stoppen met de werkzaamheden en we zijn een traject opgestart om met hem te dealen om te kijken hoe wij de samenwerking met hem opzeggen.” Deze mededeling deed de bewindsman dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA) tijdens de begrotingsbehandeling 2020.

Sewdien gaf aan dat hij samen met zijn collega van Openbare Werken, bezig is te kijken naar andere oplossingsmodellen, omdat gebleken is dat alleen het vervangen van de pompen, niet voldoende is. “Er zijn nog infrastructurele werken rondom het pompgemaal die aangepakt moeten worden.” De werkzaamheden zullen verder worden uitgevoerd door een samengesteld team dat volgens de bewindsman, was aanbevolen door de sector en assembleeleden uit Nickerie. Dit team zorgt er nu voor dat de pompen doordraaien en dat het nodige onderhoud verder gepleegd wordt.

Minister Sewdien legde in DNA uit dat hij te Wageningen een situatie heeft aangetroffen waarbij de aannemer bezig was een pomp te vervangen, terwijl de tweede en derde oude pompen vanwege diverse redenen niet op volle capaciteit kunnen draaien. De tweede pomp is de vorige week wederom uitgevallen, twee dagen nadat de minister zich was gaan oriënteren bij het pompgemaal om zich ervan te vergewissen dat de twee pompen in werking zijn. Dit tot ergernis van de boeren van Wageningen en de Middenstandspolders. Zij vinden dat de minister zich heeft laten misleiden door de aannemer, omdat sedert deze aannemer belast is met het onderhoud van de pompen, de pompen na een reparatiebeurt niet langer dan een week werken.

Ook de voorzitter van de SPBA, Harynanan Oemraw, was diep teleurgesteld in Sewdien, omdat hij hem had voorgesteld niet verder in zee te gaan met Mangaldeen. Oemraw had zelfs een aannemer voorgesteld met wie LVV verder kon voor het onderhoud van de oude pompen en om ze te vervangen. Volgens Oemraw heeft de handeling van de aannemer de boeren alleen meer op kosten gejaagd, omdat zij extra geld moeten uitgeven om water te pompen of zelfs niet tot inzaai konden overgaan nadat zij hun grond hadden bewerkt, omdat er niet genoeg irrigatiewater was om de arealen te bevloeien.

De krant vroeg aan Oemraw wat hij vindt van de beslissing van minister Sewdien om de aannemer te bedanken. De SPBA-voorzitter zegt het wel te hebben gehoord via de media, maar heeft van de minister zelf nog niets vernomen, vandaar dat hij nog geen uitspraken wil doen. Zelf is hij nog niet op de hoogte gesteld welke aannemer nu belast is met het project. Oemraw zegt aan de krant dat als de aannemer bedankt is, “dan heeft de minister het goed gedaan”.