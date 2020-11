Michael Ashwin Adhin, voormalig vicepresident van ons land en huidig assembleelid voor de Nationale Democratische Partij (NDP), is gisteren door de politie in verzekering gesteld. Adhin is als verdachte aangehouden in de zaak van de vernieling en verduistering van goederen op het Kabinet van de Vicepresident voor de overdracht aan de nieuwe regering. Hem wordt valsheid in geschrifte, verduistering, vernieling en deelnemingsgronden daaraan aangerekend. In deze kwestie is er ook sprake van strafverzwaring, omdat Adhin als ambtenaar, misbruik zou hebben gemaakt van zijn bevoegdheden. Voorts vernemen wij dat bij wet van 27 augustus 2007, houdende wijziging van de Wet in Staat van Beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers (S.B. 2001 no 72), amendering is doorgevoerd waardoor ambtsdragers bij het plegen van ernstige strafbare handelingen, gewoon vervolgd kunnen worden. Valsheid in geschrifte, verduistering, vernieling en deelnemingsgronden daaraan, horen zeker tot ernstige strafbare feiten waar Adhin momenteel van verdacht wordt.

In het kader van dit onderzoek werden eerder Vijindra R., Amien D. en Antonio K., door de politie aangehouden en in verzekering gesteld. Adhin was door de politie opgeroepen zich aan te melden op het bureau en verscheen niet, daarna moest hij zich gisteren wederom aanmelden tussen 09.00 en 11.00 uur en verscheen wederom niet. De politie besloot toen Adhin op te halen voor verhoor. Naar wij vernemen, heeft de politie ermee ingestemd dat zijn advocaat Irvin Kanhai, aanwezig is bij de ondervragingen. In kringen van de Nationale Democratische Partij is furieus gereageerd op de aanhouding en inverzekeringstelling van Adhin. Men ziet de aanhouding van de oud-vicepresident als een politieke zet om de NDP zware schade te berokkenen en voorgoed politiek uit te schakelen. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie, heeft in het parlement in een reactie op de aanhouding van Adhin gesteld, dat wet en recht betekent dat er geen rekening gehouden wordt met welke functie iemand bekleedt. Het onderzoek in deze zaak duurt voort en het is daarbij niet uitgesloten, dat er veel meer aan het licht komt en meerdere personen hun betrokkenheid zal blijken.