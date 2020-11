De vorige regering heeft de adviezen van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), altijd op een hooghartige wijze genegeerd en de gevolgen hebben we aan den lijve ondervonden. Volgens de VES heeft de regering Santokhi, een begrotingstekort van SRD 12.9 miljard en heeft daarmee een nieuw record gevestigd. Deze informatie staat uitgebreid in de publicatie ‘VES Inzicht’.

De VES heeft vele jaren de overbesteding van de vorige regering bekritiseerd en ieder jaar weer publiekelijk gewezen op de verarming van de bevolking. De economen van de VES zijn van mening, dat indien De Nationale Assemblee deze onverantwoorde begroting zou goedkeuren, de staat Suriname bovenop de reeds bestaande staatsschuld van ca. SRD 42 miljard, nog SRD 12.9 miljard moet gaan lenen. Hiermee gaat de schuldquote van 154% naar 176% van het bbp. Dit tekort zal de druk op de wisselkoers onmiddellijk verhogen en de dollarkoers boven de SRD 20 stuwen en aansluitend de winkelprijzen verder doen toenemen. Dan gaan we weer de cambio’s of winkeliers de schuld geven, maar de enige echte oorzaak is het roekeloos financieel-economisch beleid van de regering Santokhi. Er is nauwelijks een maand geleden, een unificatiekoers in werking gesteld en die heeft al voor vele nadelige effecten gezorgd.

Omdat het volk een SRD-salaris verdient, komt het vanwege de unificatiekoers, helemaal niet meer uit met het huidige salaris. Keerpunt is van mening dat de unificatiekoers niet realistisch is, want de straatkoers blijft stijgen en de prijzen in de winkels natuurlijk ook, wat betekent dat onze munt minder waard is geworden. De harde realiteit is dat de officiële koers van SRD 7, 50 naar SRD 14, 29 is gebracht. Wat je nu aan het einde van de maand verdient, is maar de helft waard. Onze koopkracht is door de devaluatiekoers, sterk achteruit is gegaan. In augustus had de regering gezegd dat de governmenttake op brandstof, verhoogd zou worden met SRD 1.

Volgens haar zou de verhoging nauwelijks te merken zijn voor de consument, maar 1 liter benzine is momenteel SRD 11,24. De samenleving houdt bijna niks van haar inkomsten over. De prijzen in de winkels gaan regelmatig omhoog en vooral de mensen met de lagere inkomsten, worden hier het hardst door getroffen. Vanwege hun financiële situatie, zijn bepaalde burgers genoodzaakt nog een baan te nemen.

Echter zal de regering met meerdere pakketten aan maatregelen komen, en de samenleving zal meer moeten neertellen om Suriname uit de financiële crisis te halen. De prijzen van de goederen worden berekend op basis van de zwarte marktkoers en na de unificatie zijn hierdoor de prijzen fors gestegen. Als gevolg van het devalueren van de SRD, betekent het dat wij minder te besteden hebben en armer worden, tenzij burgers in vreemde valuta worden betaald. De overheid moet een herstelplan hebben, waarin drastisch bezuinigd wordt op overheidsuitgaven. Naar onze mening geeft de overheid nog steeds te veel geld uit. Ook doet de Centrale Bank nog steeds aan monetaire financiering. Er moet echt een plan van aanpak komen. Voor de verkiezingen had de VHP meerdere malen gezegd, dat zij al een stabilisatieprogramma had uitgewerkt. Helaas hebben wij daarvan nog niets gemerkt. We horen alleen strategieën over Investeringsbank Lazard en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), maar van stabilisatie kunnen wij nog niets merken. De regering moet harder aan de weg gaan timmeren, want het toepassen van de IMF-maatregelen zal nog meer negatieve invloed hebben op het inkomen van de doorsnee Surinamer.