In de samenleving is enige onrust ontstaan over het mogelijk heropenen van enkele sectoren, onder andere barbershops en casino’s. Volgens veel burgers kunnen met name contactberoepen zorgen voor een verspreiding van corona. De ondervoorzitter van De Nationale Assemblee tevens arts Dew Sharman, is van mening dat wij nuchter om moeten gaan met de COVID-19 situatie. “Alleen als we nuchter zijn, zullen we de situatie onder controle hebben. Dronken gaan we het niet overleven”, zegt Sharman tegenover De West. Viroloog John Codrington, stelde eerder ook, dat we nuchter om moeten gaan met het coronavirus. Hoewel er per dag zeker 20 tot 30 personen geïnfecteerd worden, moeten we volgens Sharman de hoop niet opgeven dat het aantal besmettingen af zal nemen. “Er genezen per dag evenveel mensen als dat er personen geïnfecteerd raken. Het moment dat we kunnen accepteren dat het virus er is, zullen we automatisch weten hoe we ermee moeten omgaan. Het moment dat we niet nuchter zijn, zijn we verder van huis”, zegt Sharman. Hij zegt dat wij als samenleving moeten meewerken, dat de keten van besmettingen gebroken wordt. “We moeten steeds ervoor zorgen, dat we de kans op besmettingen verkleinen. We moeten ons karakter veranderen, en leren omgaan met het nieuwe normaal”, aldus Sharman. Transparantie Gezien het hoofd van het management op 15 juli vervangen wordt, hoopt de samenleving dat er nu 100 procent transparantie is van besmettingen. Sharman benadrukt dat het niet handig is, dat de besmettingshaard publiekelijke bekend wordt gemaakt. “De transparantie was er reeds, want dat was beloofd. Echter zal het moeilijker zijn als de besmettingshaard wordt gepresenteerd aan de samenleving. Omdat men zo een gebied als ontoegankelijk zal beschouwen en dat zal voor discriminatie zorgen. Echter is het niet de bedoeling, dus ik stel voor dat bewustwording voldoende is”, aldus Sharman. Onderwijs in Albina Hoewel het onderwijs al een week geleden in Paramaribo en enkele andere districten van start is gegaan, is het in Albina nog niet opgepakt. Naar wij vernomen hebben, is het besluit door epidemiologen genomen dat de scholen gesloten blijven, omdat het gebied in de gevaarzone ligt. “Ik keur het natuurlijk af, dat een deel maar van onderwijs geniet. Er moeten natuurlijk andere mogelijkheden bekeken worden, zodat ook die studenten van onderwijs kunnen genieten. Voor nu moeten we het even zo doen, gezien het gebied een risicogebied is”, zegt Sharman.