Op 13 juli heeft het ratingbureau Fitch, Suriname als wanbetaler een Restrictive Default status gegeven. Inmiddels heeft Standard & Poor’s, Suriname een soortgelijke status gegeven. Standard & Poor’s heeft onze rating voor de langetermijnkredietlening voor vreemde valuta gebracht van CCC naar SD (selective default). Woordvoerder van de coalitie Albert Ramdin, zei dat een restricted default nog geen default is, maar dat we dicht bij zijn. Hij denkt dat Fitch hiertoe is overgegaan, omdat het nog niet voldoende informatie heeft over hoe Suriname van plan is te voldoen aan zijn betalingsverplichting. “Met veel meer informatie kan de rating nog altijd bijgesteld worden”, zei Ramdin. Volgens hem vormt de financieel-economische problematiek nog steeds een grote uitdaging. Ramdin zei dat het daarom belangrijk is in het kader van een ordelijk verloop van de overname, dat de inkomende regering goed overleg voert met de uittredende regering. “Het is gebleken dat het schuldenvraagstuk een van de meest urgente kwesties is, waarover nog geen volledig overzicht is van hoe de situatie eruit ziet. Als de minister van Financiën overneemt, dan krijgen we het hele pakket en zal blijken hoe we moeten ingrijpen. Als dat duidelijk is, zullen we een traject moeten inzetten voor schuldsanering of verlichting”, zei Ramdin. Intussen heeft ons land met goed overleg de rente van 6.2 miljoen van de Oppenheimer lening kunnen aflossen. Volgens Ramdin waren andere betalingen niet mogelijk vanwege de financiële situatie. “De reserves zijn er niet, de Centrale Bank en de commerciële banken hebben de ruimte niet, dus we zijn verplicht om met Oppenheimer te praten.” Uit een presentatie met investeerders is gebleken dat er vertrouwen is in de nieuwe regering. “Dat is te merken aan de uitspraken, 99.8 procent van de investeerders heeft ingestemd met het voorstel van de regering om de rente van de tweede Opeenheimer lening te verschuiven naar een andere datum. Dat zou niet gebeuren als men geen vertrouwen had in deze regering”, stelde Ramdin. Voor nu zullen de diverse leningen geëvalueerd worden. “Dat gaat een tijdje duren. We moeten eerst de condities van de leningen kennen om te weten wat we kunnen doen. Inmiddels zijn we begonnen met praten met Nederland en de Verenigde Staten om kijken hoe zij kunnen helpen om het land te ondersteunen’’, aldus Ramdin.