Momenteel bezit de hoofdkluis van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), slechts biljetten van SRD 5. Deze geldvoorraad in de hoofdkluis (waarin normaal miljarden aan SRD’s moeten liggen), bestaat momenteel uit 83 kisten met SRD 5, en die bevatten in totaal een bedrag van SRD 21 miljoen. De governor van de Centrale Bank van Suriname, Maurice Roemer, heeft afgelopen week tegenover de media bevestigd, dat er een geldbezending met SRD’s rond 12 juli naar Suriname komt. Keerpunt verneemt dat deze geldbezending vertraagd is, omdat deze per boot komt. Naar verwachting zal de zending rond 18 juli binnen zijn. Naar aanleiding van de balans van de CBvS, waren de bankbiljetten in omloop per 2 januari 2020, SRD 2.455.679.460, en per afgelopen week was het SRD3.500.429.460. Zulks betekent dus, dat er in zes maanden 1 miljard SRD aan cash extra in omloop is gekomen en gebleven; dat is gemiddeld 167 miljoen SRD per maand. Er is dus meer geld in omloop gebracht, maar toch is er een schaarste aan SRD’s. Volgens financieel deskundigen zijn er grote consequenties verbonden aan een heel nieuwe lading aan SRD’s. Zo kan de wisselkoers weer onder druk komen te staan. Normaliter wordt er met een nieuwe lading geld inflatie gecreëerd, maar de ontstane situatie met COVID-19 en de schaarste aan vreemde valuta zorgen ervoor, dat er een opwaartse druk zal ontstaan op de wisselkoersen. Het is ook een feit, dat de cambio’s nu minder valuta verkopen aan de importeurs, daardoor worden er ook minder goederen geïmporteerd. Doordat er minder valuta wordt verkocht/ gekocht, ontstaat de verkeerde impressie dat de wisselkoers ook tijdelijk stabiel is. De wisselkoers lijkt tijdelijk laag, omdat er gewoon geen cash valuta of SRD’s zijn, hierdoor geraakt het marktproces verstoord met als gevolg dat de wisselkoers daalt. Volgens Roemer zal deze geldbezending tot gevolg hebben, dat er voldoende cash beschikbaar komt voor de bevolking. Keerpunt vraagt zich af, wat de strategie zal worden van de banken om de SRD schaarste op te heffen en of hun klanten na deze geldbezending, meer dan SRD 1000 mogen pinnen. Dat er momenteel een schaarste is aan SRD’s is geen geheim, want mensen rijden ATM’s af om te kunnen pinnen en vaak zonder succes. Keerpunt heeft uit betrouwbare bron vernomen, dat deze schaarste ook deels te wijten is aan de moederbank, omdat de meeste chartale SRD’s naar goudhandelaren zijn gegaan die USD verkochten voor de Centrale Bank tegen een wisselkoers van ongeveer SRD 12. De hele valutamarkt is op dit moment verstoord, doordat men de SRD vasthoudt.