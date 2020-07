Baggerbedrijf stelt ultimatum Het baggerbedrijf China Harbour Engineering Company (CHEC), heeft tot nu toe uit ‘goodwill’ het baggerproject in de Surinamerivier voortgezet. Er is namelijk een achterstand in de betaling van de regering aan het bedrijf. Hierdoor ontstond het risico, dat de baggeraar zou kunnen stoppen. Downstream Deputy Director bij Staatsolie, Annand Jagessar, zegt dat er tot nu toe USD 7 miljoen voor dit project betaald is door de regering. Het bedrijf heeft echter al werk verricht dat een grotere waarde vertegenwoordigt. China Harbour houdt namelijk rekening met de transitieperiode waarin de regering zit, maar stelt het ultimatum voor betaling nu op eind september 2020. Het werk en de onderhoudswerkzaamheden van vijf jaren, kost USD 56 miljoen, daarvan zou de overheid USD 20 miljoen betalen. Daarna zou er een financiering volgen door een lokale bank voor USD 25 miljoen, hetgeen neerkomt op USD 45 miljoen. Het verschil zou door de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) worden opgebracht, door de baggerheffingen die ze zou plegen. Dit geld moet de financiering helpen rond te krijgen voor het uitbaggeren een deel van de Suriname rivier. Milieudeskundige Erlan Sleur om een reactie gevraagd zegt, dat China profiteert van de ellende in Suriname. Hij is van mening, dat de Chinezen dit allemaal doen uit eigen belang en niet uit ‘good will’, als hoe zij het definiëren. “Uit good will gaat China zogenaamd door met de baggerwerkzaamheden, zodat de grote schepen met ons hout makkelijker hun lading kunnen afvoeren. Ook de grote ladingen met cyanide, die nodig zijn voor hun alles vernietigende goudwinning, kan dan makkelijker plaats vinden”, aldus Sleur. Dit alles hebben wij volgens Sleur te danken aan de huidige demissionaire regering, die ons bos aan China heeft verkwanseld voor leningen en andere privileges voor de NDP. “Uit ‘good will’ zijn ze ook bezig grote houtkapwegen aan te leggen’, aldus Sleur. Bakken in ons eigen vet “We laten ons bakken in ons eigen vet en China maakt drie maal geld op ons en dat is reeds bewezen; “Ons hout dat gesubsidieerd wordt door ons, want de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) kost meer dan de opbrengst uit het hout en het kapot rijden van de wegen met houttrucks om die dan weer te maken met ons geld.” “Wat ik heel jammer vind, is dat eens een Chinees de opmerking maakte, dat Suriname het enige land is, waar je zo makkelijk aan hout kan komen. Weet je wat dat betekent voor ons land!, alleen omdat de regering ze die toestemming heeft gegeven om er een pot van te maken”, benadrukt hij. Hiervoor wil China volgens Sleur zo graag onze rivier uitbaggeren en niet om ‘good will’ voor Suriname, zoals ze beweren, nu de rekeningen niet betaald kunnen worden. Sleur denkt persoonlijk niet, dat de rekening niet verwerkt zal worden in de leningen die we al bij China hebben. Sleur zegt dat de handelwijze van China corruptief is, en het doet zaken met landen waarvan het weet dat zij niet terug zullen kunnen betalen als zij leningen nemen. “Helaas zijn wij ook de dupe hiervan geworden. Wij gaan voor het project betalen, maar China gaat ervan profiteren!”, aldus Sleur. Bedrijven grijpen in om de voortgang van het baggerproject te garanderen Een aantal bedrijven heeft in de tussentijd het initiatief genomen om voorstellen te doen die moeten leiden tot mogelijke oplossingsmiddelen. “Die worden binnenkort aan de aankomende regering gepresenteerd”, zegt Jagessar. Het gaat om bedrijven, die er groot belang bij hebben dat wij een goed bevaarbare vaargeul krijgen, een daarvan is Staatsolie. Deze proberen de zaak draaiende te houden, totdat de nieuwe regering overneemt en de zaak verder afhandelt.