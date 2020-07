Sinds kort is de Abop-voorzitter Ronnie Brunswijk, gekozen tot de nieuwe voorzitter van De Nationale Assemblee. Hij heeft hiermee geschiedenis geschreven, want hij is de eerste Marron die leiding mag geven aan het hoogste college van staat. Sinds Brunswijk gekozen is tot voorzitter, wordt hij wederom genoemd in een moordzaak, waarbij Nederland hem wenst te verhoren als verdachte. Volgens Nederland zou onze nieuwe voorzitter, opdracht hebben gegeven voor de liquidatie. Nederland schijnt er een gewoonte van te maken personen die reeds jaren worden gezocht, op te roepen wanneer zij eenmaal een bepaalde functie bekleden. Moet dit betekenen, dat de band die zich leek te herstellen tussen Suriname en Nederland, wederom vertroebeld geraaktt? Intussen is ook al bekend dat Brunswijk zich kandidaat wenst te stellen voor de functie van vicepresident. Wij van Keerpunt vragen ons af, of er met de samenwerking met de Abop niet gedaan is aan het pur bruku, wir bruku systeem. De ene gezochte verdachte vervangen door een andere. Het is duidelijk dat Brunswijk zich niet eraan stoort, maar juist daar zit het gevaar in. Iemand die voelde voor land en volk, had zich dan in ‘s landsbelang teruggetrokken. Moni Hond, ook een bekend lid van de Abop, is in Frankrijk bij verstek veroordeeld voor drugs. De vraag rijst bij ons van Keerpunt dan, of Brunswijk geen kartel aan het opzetten is, en dat er straks helemaal geen gelegenheid is tot verkiezingen. In ieder geval moeten we hem goed in de gaten houden, sinds we weten dat zijn partij enkele ministeries toegewezen heeft gekregen. Het moet niet erger worden dan het reeds is in ons land.