De Engelsen zouden zeggen: ‘’I got flabbergasted after hearing this BS’’, oftewel vrij vertaald: ‘’Ik ben met stomheid geslagen na het vernemen van deze onzin’’. En misschien is het in dit geval van toepassing te stellen, met verbittering kennis te hebben moeten nemen van deze verdraaiing van feiten en verkondiging van aperte onwaarheden. Dan hebben we het over de uitlatingen recentelijk gedaan door Ashwin Adhin, tot nog toe vicepresident van Suriname in het demissionaire kabinet van de NDP. Velen die van wanten weten en uitstekend en voortdurend op de hoogte zijn geweest van wat zich in de afgelopen tien jaar op macro-economisch en monetair gebied in dit land heeft afgespeeld, en hierdoor precies hebben geanalyseerd wat voor wanbeleid er is gevoerd door de NDP-regering met een Hoefdraad op de Centrale Bank en later op Financiën, hebben met afschuw geluisterd naar de leugens en verdraaiingen van een gesjeesde vicepresident Adhin. Hoe haalt de man het in zijn hoofd om te beweren, dat de huidige financiële crisis in het land die zelfs is uitgelopen op CCC-ratings (junkstatus) van zowel Fitch, Moody’s en Standard & Poor’s, niet kan worden toegeschreven aan het desastreuze financieel-economische beleid van de regeringen Bouterse I en II met een Hoefdraad die ook alles, maar dan ook alles op dit gebied, dacht te kunnen bepalen en besturen en ons thans als land op de rand van een totaal faillissement heeft doen belanden. Op donderdag bracht Fitch ons nog de vernietigende mededeling dat we voor hem zijn teruggebracht van de CCC- naar de C-rating. Kan Adhin ons nu vertellen, wat voor zwaar nadelige consequenties een C-rating voor dit land betekent? Adhin moet weten, dat we momenteel niet eens in staat zijn een lening van 150 miljoen dollar, gepleegd via Oppenheimer, op tijd terug te betalen en we door onderhandelingen moeten trachten te komen tot een herschikking van de terugbetaling van deze lening. Dit geschiedt nog steeds allemaal onder de banier van de NDP, heer Adhin. Wie wenst u voor deze slechte ratings en erbarmelijke financiële situatie van het land te blameren? Dat de politieke oppositie in de afgelopen periode van de regeringen Bouterse I en II, steeds heeft gehamerd op de funeste consequenties van het maar à la dol lenen van enorme bedragen in buitenlandse valuta en de geringe verdien- en terugbetaalcapaciteit van het NDP-kabinet, kunt u, heer Adhin, niet ontkennen. En nu komt overduidelijk tot uiting dat Suriname c.q. uw regering, zijn schulden niet kan terugbetalen. De NDP-regering van Bouterse schuift nu doodgewoon de enorme schulden en hun terugbetaling aan de schuldeisers, doodleuk in de schoenen van de aankomende regering. En dan durft dit leugenachtige heerschap ook nog te beweren, dat het niet de schuld van de NDP-regering en in het bijzonder Hoefdraad is, dat we er als land nu zo allerberoerdst voor staan en dat de staatskas eigenlijk leeg is. Er is op geen enkele wijze sprake van populistische uitspraken van de VHP-leider Santokhi en ABOP-voorman Brunswijk, dat de NDP schuldig is aan de financiële en economische ellende waarin we nu verkeren. De NDP heeft de afgelopen tien jaar het voor het zeggen gehad in dit land en nam Suriname in 2010 over met een wisselkoers voor de dollar van 2.80,- SRD en nu wordt die afgerekend voor SRD12,- voor de dollar of nog hoger. Is meneer Adhin vergeten, dat Hoefdraad als governor op de Centrale Bank door verliezen op de wisselkoers, meer dan 1 miljard liet optekenen en om deze verliezen te verdonkeremanen, ertoe overging geen jaarverslagen meer uit te geven. En zelfs toen drs. Glenn Gersie governor werd op de Bank, werd hem opgedragen de jaarverslagen niet te publiceren, omdat de beunhazerij van de statisticus op de Centrale Bank, het daglicht niet zou kunnen aanschouwen. Adhin moet niet uit zijn nek lopen kletsen en halve waarheden en hele leugens verkondigen. De NDP heeft voor de zoveelste keer een enorme puinhoop van de hele economie gemaakt. Exponenten van de twee NDP-regeringen hebben voortdurend gefraudeerd en keihard gestolen en daarom is het land nu in de afgrond en mogen anderen voor de zoveelste keer, een poging ondernemen de augiastal van Hoefdraad op te ruimen. Is Adhin de vele corruptieschandalen vergeten die zich hebben voorgedaan tijdens de beide meergenoemde regeringen? Is hij vergeten dat er honderden miljoenen zijn verdampt en dat de Anti-corruptiewet die in De Nationale Assemblee werd aangenomen, nimmer in werking kon treden, omdat NDP-vriendjes en vriendinnen diep in de vingers gesneden zouden worden. De man moet niet raaskallen en liegen, hij moet groot genoeg zijn om toe te geven, dat paars gewoon gefaald heeft en een financiële ruïne achterlaat. Waarom vertelt Adhin niet aan het volk, dat ambtenaren deze maand betaald zijn met geleend geld van de hier gevestigde commerciële banken en dat het helemaal niet duidelijk is, hoe de werkers in de publieke sector aan het einde van de maand en de rest van het jaar zullen worden betaald, want ‘lanti no abi moni’ en haar verdiencapaciteit is verder teruggelopen door een daling in de belastinginkomsten, zowel de directe als de indirecte. De vicepresident weet precies hoeveel geld er nog in de staatskas is en heeft toegang tot die data. Als hij die niet van dag op dag heeft, kan hij dat gewoon aan zijn mini-ster op Financiën vragen. Hij zal zich dan een hoedje schrikken. Gezien de huidige desastreuze financiële situatie die veroorzaakt is door de NDP-regering, is het zeker zo, dat het nieuwe kabinet niet binnen een jaar voor merkbare verlichting zal kunnen zorgen; er is veel te veel kapot gemaakt door paars en dat moet Adhin ook gewoon beamen en niet op het pad gaan van leugen en bedrog, zoals dat zo aanhoudend is bewandeld door die jongen nummer 117 uit Wanica. Lenen om grote projecten te financieren, dat klopt zoals Adhin stelde, maar hij moet er ook bij vertellen dat op veel projecten, de strijkstok tevoorschijn is gehaald om via commissies er beter van te worden. Fufuru op grote schaal is nimmer achterwege gelaten. Bruggen bouwen, wegen aanleggen en de overfacturering. Is dat u ook niet bekend, heer vicepresident? Carifesta van 17 miljoen SRD naar 34 miljoen SRD, heer Adhin. Is dat u ook niet bekend of hebt u daar ook zand over willen strooien? Wat vooral ons is opgevallen, is dat de paarse kliek de macht zo snel mogelijk wenst over te dragen aan de nieuwe coalitiegenoten. Ach, ze dragen een volledig failliete boedel over aan het nieuwe kabinet. Laten ze zich daar maar een bult aan vallen, zullen ze wel aan de Benjaminstraat denken. De aan te treden regering Santokhi mag haar borst goed nat maken, want ze krijgt een financieel geruïneerd land toegestopt. Paars heeft goed en volledig de tactiek van verschroeide aarde toegepast en is nu nog bezig de laatste restjes weg te roven. Goed opletten wat voor wagenpark wordt overgedragen en ook moet gekeken worden wat men heeft overgelaten aan inventaris binnen de 16 departementen.