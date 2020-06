Nog altijd sprake van illegale oversteek De situatie aan de oostgrens van Suriname blijkt alarmerend te zijn. Volgens bewoners uit het district Marowijne is er, ondanks het inlassen van de verscherpte maatregelen nabij de grens te Albina, nog altijd sprake van mensen die de illegale oversteek doen vanuit Frans-Guyana. “Het erge van dit alles is dat de mensen niet naar de stad kunnen vanwege de controlepost die is geplaatst nabij Stolkertsijver, dus in het district blijven hangen met alle gevolgen van dien”, zegt een bezorgde burger die anoniem wil blijven, tegenover de krant. Hij geeft aan enkele malen melding te hebben gemaakt over de situatie, echter blijkt vanuit de kant van de overheid niet veel gedaan te worden. “De boothouders wachten totdat de militairen voorbij zijn gepatrouilleerd, om vervolgens de oversteek te doen. Het lijkt erop alsof ons Nationaal Leger niet genoeg manschappen en uitrusting heeft om de grens te bewaken, terwijl het een behoorlijk lange grens is vol met uitdagingen”, aldus de bewoner. Bewoners uit Marowijne zeggen geen genoegen meer te nemen met de situatie en het heft in eigen hand te zullen nemen indien de brug nabij Stolkertsijver niet wordt opengedaan, dit omdat het volgens hen niet meer gaat om het bestrijden van het coronavirus, maar om een verkiezingsstunt. De president heeft deze week besloten om vanwege de stijging van het aantal COVID-19 gevallen, de brug nabij Stolkersijver gesloten te houden voor in- en uitgaand verkeer. Volgens de bewoners is er sprake van een stukje pesterij, gezien zij ook zaken hebben te doen in de stad. “Ze hebben de grens al gesloten, dus kunnen wij daarvan niet meer leven. Nu zonderen ze het hele district af, terwijl velen van ons in de stad werken. Het gaat niet meer om COVID-19, maar omdat deze regering de verkiezingen heeft verloren, proberen ze nu middelen te zoeken om ons te pesten. Waarom wordt Nickerie niet afgezonderd, terwijl er dagelijks ook illegalen via de backtrack ons land binnenkomen?’’, aldus een gebelgde burger.