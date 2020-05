Er werd een parlementaire hoorcommissie samengesteld onder leiding van NDP-fractieleider Amzad Abdoel. Deze hoorcommissie, had de opdracht minister Gillmore Hoefdraad van Financiën te horen, omtrent de verdachtmakingen in de brief van de procureur generaal, en naderhand verslag te doen tijdens een plenaire openbare vergadering. De NDP-fractie gaf gisteren in een verklaring aan dat zij het verzoek van de pg, Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen, afwijst. De NDP is van mening dat het verzoek zowel formele als feitelijke onvolkomenheden bevat. NPS-parlementariër Patricia Etnel, die ook deel uitmaakte van de hoorcommissie, zegt tegenover de krant, dat de pg duidelijk is geweest in zijn verzoek. Etnel, na Hoefdraad gehoord te hebben: “Hoefdraad heeft in zijn betoog, zijn onschuld niet kunnen staven.“ Volgens het NPS-parlementslid wil Hoefdraad doen voorkomen alsof de toenmalige governor Robert van Trikt, de enige schuldige is en dat de PG politiek bezig is. De NDP geeft verder in de verklaring aan, dat er uit de vordering van de PG, als uit het verweer van de minister kan worden geconcludeerd, dat de PG in de door hem gehanteerde beschrijving, bestemd om DNA te informeren onvolledig is geweest, niet of niet geheel juist is geweest, althans dat de door de PG gehanteerde beschrijving, geen weerspiegeling is van de vele reeds afgelegde verklaringen. Etnel zegt hierover: “Als zij het zo zien, dan hebben bepaalde parlementariërs een probleem met hun intelligentie. Wij zijn het parlement, de rechter zou dat moeten bepalen.” Volgens DOE-parlementariër Carl Breeveld, is het duidelijk dat De Nationale Assemblee de PG de ruimte moet geven om zijn onderzoek voort te zetten. Ook vindt hij, dat de NDP te snel met een verklaring is uitgekomen. Er moet eerst gedebatteerd worden in een openbare vergadering, alvorens er een besluit wordt gekomen. “Wij zijn geen juristen, als wij deze aanklacht zien, dan moet er een verder onderzoek komen”, aldus Breeveld tegenover De West. door Adiën Samuel