Buurtbewoners van Pandit Tilkdharieweg te Alkmaar, plaatsen vraagtekens bij de rehabilitatie van de weg. De weg die al tientallen jaren in deplorabele staat verkeert, wordt sinds november vorig jaar opnieuw bestraat door aannemersbedrijf APS. Met de bestrating is gestart aan het begin van de weg, bij de kruising van de Oost-Westverbinding. Over enkele honderden meters van de weg zijn de oude straattegels reeds weggehaald. Zeker over 200 meter zijn er ook nieuwe tegels gelegd.

Volgens de bewoners is er een duidelijk verschil tussen de hoogte van de weg en de hoogte van de berm. Het gedeelte dat opnieuw is bestraat, ligt zeker 20 cm hoger dan de berm langs de weg. “Dit komt niet alleen doordat de straat hoger wordt gemaakt, maar ook doordat de aannemer de klei van de berm heeft weggeschraapt en meegenomen. De berm wordt dus uitgehold”, zegt een verontruste buurtbewoner aan de krant. Hij merkt op dat over heel Commewijne, bermen worden op die manier worden afgegraven, wanneer aannemers graafwerkzaamheden verrichten of wegen van zand voorzien. “Er wordt grif geld verdiend met het wegschrapen van de klei. Het gevolg hiervan is dat de bermen steeds lager worden, soms zelfs lager dan de straten.’’

Een ander zorgpunt is dat er te traag wordt gewerkt aan de rehabilitatie van de weg. “We zijn drie maanden verder en kijken nu naar een weg die voor maar 200 meter is herbetegeld en die ons nu al zorgen geeft”, aldus een bewoner

NDP-parlementariër Rajiv Ramsahai, beaamt dat het project vertraging heeft opgelopen. Hij is niet op de hoogte van de ontevredenheid van de lokale buurtbewoners. “Ik kan wel zeggen dat de weg steviger wordt gebouwd, dit om verzakkingen te voorkomen.” Het project heeft volgens hem vertraging opgelopen doordat de nutsbedrijven N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS) en de Surinaamsche Waterleidingmaatschappij (SWM), niet volgens de afgesproken tijd hun deel van het werk hebben gedaan. “De afspraak was dat zij eerst aan de slag zouden gaan.”

Zo moesten de palen langs de weg vervangen worden. EBS vroeg hiervoor geld aan de overheid. Toen de overheid dit weigerde, is besloten dat de aannemer alvast zou starten met zijn werk en dat zowel SWM als EBS, hun deel van het werk op een ander tijdstip zou uitvoeren. Aanvankelijk zou de weg vlak voor de verkiezingen moeten worden opgeleverd. Nu ziet het ernaar uit dat de deadline niet zal worden gehaald. “Tenzij de aannemer besluit om dag en nacht te werken, net zoals op Mariënburg. Daar is eenmaal 24 uur arbeid geleverd en hadden we binnen acht dagen een weg van 3 kilomter herbetegeld”, zegt Ramsahai. Hij voegt eraan toe dat die weg door een andere aannemer is aangepakt.

door Seshma Bissesar