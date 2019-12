De verdachten in de mega-drugszaak zijn door de kantonrechter Maytrie Kuldipsingh op donderdag tijdens de rechtszitting, niet in vrijheid gesteld. De verdachten zijn: Dharmindersingh A., Narinder R., Sharwin P., Preshand P., Arun J., Roenish A., Hemai D., Soebhan Y., Fariq Y. en Farhaad Y. De raadslieden deden aan de rechter het verzoek om de verdachten in voorlopige vrijheid te stellen. De verdachten hebben elk een gedetailleerde verklaring afgelegd. De drug, in totaal 2.300 kg cocaïne, zat verstopt in een van de acht containers die klaar stond voor verscheping. De Port Control Unit onderschepte de cocaïne. De rijst was afkomstig van Nivash rijstpellerij, de onderneming van Nitinder Oemrawsingh. Een paar dagen na de drugsvangst, werd Oemrawsingh dood aangetroffen op een strand in buurland Guyana. De verdachten Dharmindersingh A., Narinder R., Sharwin P., Preshand P., Arun J., Roenish A., Parmanand R., Doednath H., Soebhan Y., Fariq Y., Farhaad Y. en Shailindra O., zouden zich schuldig hebben gemaakt aan uitvoer van cocaïne en medeplichtigheid. De verdachten Parmanand R. en Shailindra O. zijn voorlopig in vrijheid gesteld. Roenish A., Hemai D. en Fariq Y., hebben hun betrokkenheid toegegeven. Verdachte Farhaad Y. verklaarde dat hij onder druk was gezet door zijn werkgever Oemrawsingh. De kantonrechter zei dat Narinder R. duidelijk heeft aangegeven welk aandeel elk van de verdachten had. Douaneambtenaar Dharmindersingh A., zei dat hij zijn werk correct heeft uitgevoerd en dat de verdachte niet alle containers zelf gecontroleerd heeft. In een van de containers zaten de drugs. Daarnaast had hij de naam van alle rijstexporteurs moeten opgeven die in die periode rijst ingeladen hadden op de haven, maar hij liet de naam van Nitinder Oemrawsingh weg. Op 23 januari 2020 zal deze zaak verder worden behandeld.