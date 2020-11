‘Ambtenaren hebben compensatie nodig voor afgenomen koopkracht’

Na de unificatie van de wisselkoersen, zijn de prijzen van verschillende producten en diensten drastisch omhoog gegaan. De regering heeft gemeend de werkende klasse in november en december tegemoet te komen met een bedrag van SRD 300 op hun salaris. Volgens vakbondsleider Robby Berenstein, zal dit bedrag geen soelaas bieden. Ambtenaren hebben volgens hem een compensatie nodig, omdat hun koopkracht enorm afgenomen is. Berenstein is van mening dat de samenleving het probleem met de hoge prijzen zal hebben zolang het probleem met de koers niet is opgelost.

Hoewel Berenstein begrijpt dat de prijzen niet van de ene op de andere dag omlaag gaan, had hij wel graag wat meer controle vanuit de zijde van de regering gezien. Volgens Berenstein gaan de prijzen reëel omhoog, maar een deel van de prijzen wordt wel opgeschroefd door het bedrijfsleven.

De vakbondsman heeft niets tegen de SRD 300 tegemoetkoming van de regering, maar vindt wel dat het slecht voorbereid is. Hierdoor zal er volgens hem juist ontevredenheid en onduidelijkheid ontstaan. Volgens berichten vanuit de regering, zullen alleen ambtenaren die tot SRD 12.500 verdienen in aanmerking komen voor de tegemoetkoming.

“De ambtenaren gaan direct krijgen. Er is een grens vastgesteld, dus dat komt in orde’’, zegt hij. Dat er onduidelijkheid heerst, blijkt volgens Berenstein uit het feit dat particulieren nog niet wat ze moeten doen. Hij zegt dat hij een belastingadviseur heeft gesproken die hem vertelde dat de regering gezegd heeft dat de particulieren hun werknemers uit eigen zak SRD 300 kunnen geven, waarbij zij over dat bedrag dan geen belasting hoeven te betalen. “Wie zegt dat de particulieren dat geld hebben? Ik wil niet voor ze praten, maar ik denk dat de regering het bedrijfsleven hierover zou moeten spreken om te horen wat zij denken”, zegt Berenstein. De regering wil ook de werknemers in de private sector tegemoetkomen waaronder de ijsman, marktverkopers en taxichauffeurs. “Hoe gaat de regering deze mensen betalen, want de registratie is er niet. Ik wens ze natuurlijk succes bij de uitvoering, maar er zullen zaken voorkomen waarbij er onduidelijkheid is”, aldus Berenstein.

Hij vraagt zich ook af vanwaar de regering dat geld zal halen. Volgens berichtgevingen komt dat geld vrij uit middelen waarmee de regering aanvankelijk de lening van Oppenheimer zou moeten aflossen. “Als het zo is, dan is het de mensen met een dode mus blij maken, want de lening gaan we toch eens weer moeten terugbetalen en de regering gaat op deze zelfde bronnen weer een beroep doen om aan dat geld te komen”, zegt Berenstein. Ook als het geld uit de juiste bronnen komt, neemt dat volgens Berenstein, de vele onduidelijkheden niet weg.

door Priscilla Kia