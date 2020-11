Haïtianen gebruiken Suriname als transitoland

De coronapandemie is volgens deskundigen gezien het lage aantal positief geteste personen, de afgelopen weken onder controle. Na maanden hebben de autoriteiten de afgelopen weken het luchtruim gedeeltelijk opengesteld voor commerciële vluchten. Naar verluidt voert de SLM thans ook chartervluchten uit naar Haïti, waarbij het toestel vanuit de Johan Adolf Pengel luchthaven bijna leeg vertrekt richting Haïti en vervolgens vol terugkeert naar Suriname.

De redactie heeft de PR-afdeling van de SLM, gevraagd om een reactie betreffende de charters van drie volle vluchten met Haïtianen en die gaf aan, dat als een vliegmaatschappij wordt ingehuurd als charter, dan betekent dit dat de inkomsten voor het bedrijf zijn dat de vluchten uitvoert.

“Natuurlijk worden alle covid-protocollen in acht genomen, maar bij charter flights gaat het allemaal om inkomsten voor het bedrijf en het maakt niet uit naar welke destinatie”, aldus de PR-afdeling.

Volgens een betrouwbare bron, zijn de Haïtianen geen repatrianten die terugkeren naar Suriname. Wij vernemen, dat hun papieren wel in orde zijn bij aankomst, maar de vraag is of deze passagiers ook in quarantaine gaan, gezien zij geen Surinaamse staatsburgers zijn. Verder is het al jaren zo, dat Haïtianen Suriname zien als een transitoland. Volgens de Frans-Guyanezen zijn de Haïtianen gewoon economische vluchtelingen. In 2016 was de aanhoudende stroom van Haïtianen richting Frans-Guyana via ons land zo groot, dat men de zogeheten loketten waar men asiel kon aanvragen, tot nader order had gesloten. Het was zo dat maar liefst 6.500 mensen asiel hadden aangevraagd in Frans-Guyana. Het overgrote deel van de aanvragen werd ingediend door Haïtianen die via Suriname naar het Franse departement kwamen.

Ook Guyana heeft vorig jaar gemerkt dat er Haïtianen massaal het land binnenkomen op de legale manier. Volgens Guyanese media is gebleken dat twee derde deel zich daarna niet meer aanmeldt op de luchthaven om weer naar huis te vertrekken. Tussen januari en juli 2019, zijn er ongeveer 8600 Haïtianen in Guyana gearriveerd, daarvan zouden slechts 16 personen terug naar huis zijn gekeerd. De rest wijkt uit naar Brazilië of zoekt de backtrack-route met Suriname op, om vervolgens via Paramaribo in Frans-Guyana aan te komen. Volgens een jurist ligt dit probleem grotendeels aan het beleid van onze autoriteiten, want als de regering geen dusdanig beleid heeft voor niet ingezetene die het land binnenkomen, dan zullen dit soort zaken zich blijven voordoen. “De SLM probeert nu te overleven en alle inkomsten zijn van belang in dezen, het ligt aan de regering en de autoriteiten van de buurlanden als zij deze zaak structureel willen aanpakken”, aldus de jurist.