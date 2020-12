Een comité gevormd door een groep schuldeisers van de houders van eurodollar-obligaties met vervaldatum 2023 en 2026 (gezamenlijk de ‘euro-obligaties’) uitgegeven door de Republiek Suriname, heeft in een schrijven zijn standpunt kenbaar gemaakt ten aanzien van het verzoek van Suriname om de stemdeadline te verlengen tot 4 december aanstaande voor de toestemmingsverzoeken. Hierin wordt gestreefd naar uitstel van bepaalde rentebedragen en aflopende hoofdsom in 2020 en om bepaalde inhoudelijke voorwaarden daarvan te wijzigen. Het comité zal de verzoeken van de regering tot instemmingsverzoek ondersteunen om te voorzien in deze cruciale periode, waarbij het juiste beleid voor economische hervormingen en schuldbeheer zal worden geformuleerd. De commissie legt de nadruk op de ongedefinieerde economische hervormingsinspanningen van Suriname, in het bijzonder waar verankerd, gecontroleerd en uit te voeren door middel van een volledig gefinancierd IMF-programma.

Het comité geeft aan dat het zowel de verlenging als het besluit van Suriname om de oorspronkelijke verzoeken om toestemming te wijzigen ondersteunt, om enkele van de zorgen op zich te nemen die in de loop van de afgelopen paar jaar aan de regering zijn geuit.

In het bijzonder legden de leden de nadruk op de toezegging van Suriname aan het comité en aan het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor hun rechtstreekse toestemming en betrokkenheid, met als doel een gedachtewisseling tussen alle partijen in Suriname aan te moedigen. De onderhandelingen zijn al geruime tijd gaande over het IMF-steunprogramma om de bestaande economische onevenwichtigheden aan te pakken, de impact van de covid-pandemie en de schuldpositie van de publieke sector.

De leden erkennen de inspanningen van Suriname tot nu toe om in bredere zin met het comité en noteholders in gesprek te gaan. Suriname wordt aangemoedigd om door te gaan met dergelijke inspanningen op basis van adequate en tijdige openbaarmaking van gegevens, maatregelen en toezeggingen voor een eerlijke behandeling van alle categorieën crediteuren. Tot de leden van de commissie behoren de volgende vermogensbeheerders (direct handelend of namens fondsen of andere accounts die zij beheren): Franklin Templeton Investment Management Limited, Eaton Vance Management, Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC en Greylock Capital Management, LLC.