Het bestuur van de Surinaamse Volkscredietbank Werknemers Organisatie (SVWO), heeft minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning in een schrijven meegedeeld, bezwaren te hebben tegen de benoeming van Clint Fazal Alikhan in de hoogste functie bij de Volks Crediet Bank (VCB). “Kenmerkend bij de heer Alikhan is dat hij vooralsnog niet werkzaam is bij de SVCB-bank, maar bij een andere financiële instelling, namelijk de Republic Bank Suriname. De SVWO heeft geen enkel bezwaar tegen de benoeming in een onderdirecteursfunctie.

De SVWO ziet de huidige leiding van de bank, de heer Soechit en heer Colli, als de personen die de CEO functie kunnen trekken”, aldus de bond in zijn schrijven. De governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Maurice Roemer had per brief d.d. 11 november, gesteld dat Alikhan als nieuwe directeur van de VCB, integer bevonden is voor de functie maar niet geschikt, omdat zijn kennis eenzijdig is en niet breed genoeg voor de desbetreffende functie. Deze benoeming is medio september goedgekeurd en medio oktober heeft Financiën advies gevraagd aan de Centrale Bank omtrent de geschiktheid van Alikhan als directeur van de VCB. Naar wij vernemen, waren er binnen de VCB betere kandidaten (Soechit en Colli) die in aanmerking zouden kunnen voor deze positie. “De vraag is als men weer partijpolitiek bovenop stelt in plaats van het belang van de bank. De afgelopen tien jaar hebben een aantal staatsbanken ernstige schade geleden, omdat er politieke bemoeienis was in binnen de bedrijfsvoering”, aldus een bankier.

De bond heeft de volgende bezwaren:

De huidige leiding van de bank, heeft de organisatie vanuit een moeilijke periode (fusie met de Landbouwbank) geleid tot het niveau waarbij de objectieve beoordelings criteria voor banken ( verschillende ratio,s) de toets der kritiek glansrijk kunnen doorstaan. Binnen de VCB bestaat vanaf de oprichting de traditie dat opvolging van de directeur altijd vanuit de bank zelf heeft plaatsgevonden. Dit is van belang voor een natuurlijke doorstroming van het personeel en het openen van groeimogelijkheden voor deze groep. Het benoemen van de heer Fazal Alikhan, daarom zal leiden tot demotivatie van het personeel. Vanwege het feit dat voornoemde persoon nimmer heeft gefunctioneerd in een functie op directieniveau, zal er veel stagnatie optreden in de bankoperaties.

Desondanks is de SVWO van oordeel dat Alikhan wel zijn bijdrage kan leveren aan de VCB Bank in de positie van onderdirekteur, en uiteindelijk gezien zijn leeftijd, kan doorgroeien naar de hoogste functie. De bond vraagt daarom aan minister Achaibersing om hen te ontvangen voor een onderhoud, zodat alle partijen zich terug kunnen vinden in de situatie.