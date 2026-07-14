Noodherstel Van ’t Hogerhuysstraat bijna voltooid; reconstructie in voorbereiding

De noodherstelwerkzaamheden aan de Van ’t Hogerhuysstraat zijn op schema. De verwachting is dat de werkzaamheden enkele dagen vóór de gestelde opleverdatum van 16 juli worden afgerond. Dat zegt Rodney Wongsosoeparto, projectmanager Rehabilitatie Van ‘t Hogerhuystraat, op vrijdag 10 juli in een vraaggesprek met de Communicatie Dienst Suriname (CDS).

“We zijn ruim twee weken terug begonnen op zondag en met wat voortvarendheid hebben we vanavond eigenlijk dat laatste stukje vanuit de oostelijke rijbaan richting Surmac dat in asfalt zal worden gelegd”, zegt Wongsosoeparto. Alleen het laatste deel van de oostelijke rijbaan vanaf de rotonde, richting het kruispunt met de Slangenhoutstraat, moet nog worden geasfalteerd. De noodmaatregelen omvatten het verwijderen van het oude asfalt, egaliseren van de ondergrond en het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag van vijf centimeter. “We hebben wat additioneel werk erbij, om ook de aansluitingen van het kruispunt richting de Slangenhoutstraat aan te pakken, zodat de doorstroming van het verkeer iets beter en vlotter kan verlopen”, zegt de projectmanager. De regen en aangepaste verkeersomleidingen zorgen voor uitdagingen, maar volgens Wongsosoeparto, loopt de planning geen gevaar. De werkzaamheden worden vooral in de avond en nacht uitgevoerd. ‘’Dat verhoogt de efficiëntie aanzienlijk. In de avond heb je toch iets minder verkeer. Je kunt zelfstandiger verder, langere strekkingen pakken, en rustig werken.” Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de voorbereiding van de structurele reconstructie van de Van ’t Hogerhuysstraat. Daarbij zal het traject tussen Surmac, de Slangenhoutstraat en de Willem Campagnestraat worden verbreed van een 2×2- naar een 2×3-baansweg.

Ook de Slangenhoutstraat krijgt een extra rijstrook en de huidige rotonde wordt he-ringericht tot een verkeersplein. Vanaf de Willem Campagnestraat richting het Molen-pad zal meer of min hetzelfde blijven.

Voor die volgende fase vindt momenteel de werkvoorbereiding plaats, inclusief afstemming met nutsbedrijven, het in kaart brengen van ondergrondse leidingen en de voorbereiding van rioleringswerkzaamheden. Volgens de projectmanager verloopt de samenwerking met de betrokken instanties goed.

“Ik heb het niet anders gekend. De samenwerking met alle nutsbedrijven is altijd heel coöperatief geweest. Het kan niet anders, je moet goed kunnen samenwerken. Anders krijg je het niet voor elkaar.” Over de kwaliteitsbewaking benadrukte hij dat, ondanks het noodkarakter van de werkzaamheden, strikt wordt toegezien op de uitvoering. “Er wordt strikt gelet op de kwaliteit van de wijze van uitvoering, maar ook op de kwaliteit van ons asfalt dat we aanbrengen en of dat correct wordt gedaan”, stelt Wongsosoeparto. Voor de komende dagen staat het afronden van het laatste asfaltwerk bij de Slangenhoutstraat op de planning, terwijl parallel daaraan de voorbereidingen voor de reguliere reconstructiefase worden voortgezet.