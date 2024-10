19-jarige verdachte die buschauffeur beroofde, aangehouden door de politie

De 19-jarige A.A. is door de politie van het bureau Rijsdijk op vrijdag 25 oktober 2024 aangehouden voor diefstal en beroving. A.A. wordt ervan verdacht op donderdag 24 oktober 2024 een buschauffeur van zijn dagopbrengst te hebben beroofd.

Na uitgewerkte informatie en door kordaat optreden van de wetsdienaren, is de verdachte op 25 oktober 2024 aan de Suralcoweg aangehouden. Bij zijn aanhouding werden verschillende groentesoorten op hem aangetroffen en in beslag genomen. Het onderzoek van de politie wees uit dat de verdachte de in beslag genomen groentesoorten had gestolen van een groenteaanplant op het Misman Project. Bij de voorgeleiding heeft hij bekend de buschauffeur te hebben beroofd. Na overleg met het Openbaar Ministerie is de verdachte A.A. hangende het onderzoek door de politie in verzekering gesteld.