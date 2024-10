Ministerie van Volksgezondheid waarschuwt: Plaats geen modebeugels (fashion braces)

Het ministerie van Volksgezondheid wordt de laatste tijden en zeker na de inval in een illegale mondhygienepraktijk overspoeld met informatie en vragen over de nieuwste trend in de modewereld, namelijk de modebeugels. Het ministerie van Volksgezondheid geeft, op basis van beschikbare wetenschappelijke informatie en recente ontwikkelingen in de wereld in dit artikel meer informatie over deze nieuwe trend die in Suriname ook al gezien wordt bij een aantal schoonheidssalons.

Er kunnen zeer ernstige consequenties verbonden zijn bij het plaatsen van deze modebeugels die, zoals hun naam al aangeeft, nep-orthodontische draden en beugels zijn die op echte beugels lijken, maar geen functioneel nut hebben bij het uitlijnen van tanden en kaken. Individuele detailhandelaren verkopen online mode-beugelsets voor doe-het-zelf, inclusief de ‘beugels’ en ‘draden’ en een tandheelkundig kleefmiddel om het nepapparaat aan de tanden te bevestigen. In bepaalde gevallen bezoeken klanten de praktijken van ongekwalificeerde personen zonder vergunning om nepbeugels op hun tanden te laten aanbrengen. Modebeugels zijn slechts de nieuwste toevoeging aan de stijgende online trends, na tandjuweeltjes en brillen zonder sterkte. Mode-trendjagers racen om hun set te bemachtigen. Maar zelfs als ze er alleen maar echt uitzien, kunnen modieuze beugels een negatieve invloed hebben op de mondgezondheid, de uitlijning van de tanden en de veiligheid.

De gevaren van nepbeugels

Het kan gemakkelijker, handiger en kosteneffectiever lijken om online een doe-het-zelfpakket te kopen en een beugel aan uw eigen tanden te lijmen, maar de gezondheidsrisico’s die daarmee gepaard gaan, kunnen uiteindelijk het prijskaartje verhogen. Als modebeugels er niet vanzelf afvallen, moet u mogelijk naar een tandarts om ze (of de lijm die ze kunnen achterlaten) professioneel te laten verwijderen. En dit is slechts één mogelijk gevolg.

Als u modieuze braces overweegt, is het essentieel dat u zich bewust bent van deze ernstige gezondheidsrisico’s. Ook al zijn ze niet zo ontworpen of toegepast dat ze functionele orthodontische apparaten zijn, toch worden modebeugels nog steeds aan de tanden gelijmd en uitgehard. Deze uitgeoefende druk kan uw tanden op natuurlijke wijze stimuleren om te bewegen, wat mogelijk kan leiden tot ongewenste en schadelijke verkeerde uitlijning en tandbeschadiging. Als dit gebeurt, moet u mogelijk een orthodontist bezoeken om de schade te corrigeren met echte orthodontische apparaten zoals traditionele beugels of aligners.

Vergiftiging

In tegenstelling tot orthodontische beugels worden modebeugels doorgaans online verkocht door lokale verkopers of toegepast door personen zonder vergunning die geen tandheelkundige opleiding of een orthodontische residentie hebben afgerond.

Omdat modieuze beugels niet door medische professionals worden gemaakt, verkocht of toegepast, kan het moeilijk zijn om de ingrediënten ervan te onderscheiden. Valse beugels en draden kunnen schadelijke en potentieel giftige chemicaliën bevatten, zoals cadmium of lood. Deze metalen kunnen, als ze lang genoeg in het product en in uw mond aanwezig zijn, leverschade, kanker en hartziekten veroorzaken.

Verstikking en orale snijwonden

Of het nu thuis of in iemands praktijk wordt toegepast, als u een ongekwalificeerd persoon een apparaat op uw tanden laat aanbrengen, brengt dit grote risico’s op gebitschade met zich mee. De tandlijm die het meest wordt gebruikt voor modieuze beugels is niet de sterke lijm van medische kwaliteit die orthodontisten gebruiken, waardoor de kans groter wordt dat de beugels of draden losraken en van de tanden vallen. Losse draden of beugels kunnen uw tandvlees en wangen beschadigen en snijden, en als ze volledig loskomen, vormen ze een verstikkingsgevaar, wat gevaarlijke gevolgen kan hebben voor uw gezondheid.

Infecties

In tegenstelling tot de beugels bij de orthodontist, worden nepbeugels niet gemaakt of vervaardigd van materialen van medische kwaliteit in een steriele en veilige omgeving. Materialen van lage kwaliteit kunnen het risico op een mondinfectie verhogen, vooral als de modebeugel uw tandvlees en mondweefsel snijdt of irriteert. Thailand verbood in 2018 nepbeugels nadat deze infecties veroorzaakten die leidden tot de dood van twee adolescenten. De autoriteiten ontdekten dat de infecties plaatsvonden doordat zware metalen uit het apparaat in de mondweefsels sijpelden. De twee metalen die gerelateerd zijn hieraan zijn vooral cadmium en lood. Dit zijn zware metalen die ernstige gezondheidsgevaar vormen.

De enge realiteit van doe-het-zelf-beugels

Terwijl de trend van modieuze beugels aan kracht wint op sociale media, worden er al jaren pogingen ondernomen om de tanden thuis recht te zetten. Doe-het-zelf-orthodontie lijkt misschien een eenvoudige, kosteneffectieve oplossing, maar kan ernstige gevolgen hebben. Een voorbeeld is een 8-jarige jongen wiens doe-het-zelf-poging aanvankelijk leek te werken, maar resulteerde in kostbare complicaties.

De jongen gebruikte een elastiekje om de opening tussen zijn voortanden te dichten, maar toen het elastiekje verdween, nam hij aan dat het gebroken was en eruit gevallen was. In werkelijkheid was het onder zijn tandvlees geglipt, wat pijn, zwelling en uiteindelijk het verlies van beide voortanden veroorzaakte. Na bijna vier jaar behandeling konden orthodontisten de schade herstellen, maar de ervaring van de jongen herinnert ons sterk aan de gevaren van zelfbouwbeugels.

𝐃𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐩𝐞k𝐭𝐢𝐞 𝐯𝐚𝐧 𝐡𝐞𝐭 m𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐯𝐚𝐧 𝐕𝐨𝐥𝐤𝐬𝐠𝐞𝐳𝐨𝐧𝐝𝐡𝐞𝐢𝐝 𝐢𝐬 𝐬𝐞𝐫𝐢𝐞𝐮𝐬 𝐛𝐞𝐳𝐢𝐠 𝐨𝐦 𝐝𝐞 𝐩𝐥𝐞𝐤𝐤𝐞𝐧 𝐰𝐚𝐚𝐫 𝐝𝐞𝐳𝐞 𝐛𝐞𝐮𝐠𝐞𝐥𝐬 𝐰𝐨𝐫𝐝𝐞𝐧 𝐯𝐞𝐫𝐤𝐨𝐜𝐡𝐭 𝐞𝐧 𝐠𝐞𝐩𝐥𝐚𝐚𝐭𝐬𝐭 𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐫𝐞𝐧 𝐞𝐧 𝐭𝐞 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐞𝐫𝐞𝐧. 𝐖𝐚𝐚𝐫 𝐧𝐨𝐝𝐢𝐠 𝐳𝐚𝐥 𝐬𝐚𝐦𝐞𝐧 𝐦𝐞𝐭 𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐛𝐞𝐯𝐨𝐞𝐠𝐝𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐭𝐞𝐢𝐭𝐞𝐧 𝐚𝐥𝐬 𝐡𝐞𝐭 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐯𝐚𝐧 𝐄𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐬𝐜𝐡𝐞 𝐙𝐚𝐤𝐞𝐧, 𝐨𝐩𝐠𝐞𝐭𝐫𝐞𝐝𝐞𝐧 𝐰𝐨𝐫𝐝𝐞𝐧. 𝐇𝐞𝐭 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐫𝐨𝐞𝐩𝐭 𝐝𝐞 𝐬𝐚𝐦𝐞𝐧𝐥𝐞𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐩 𝐝𝐞𝐳𝐞 𝐭𝐫𝐞𝐧𝐝 𝐭𝐞 𝐯𝐞𝐫𝐦𝐢𝐣𝐝𝐞𝐧 𝐞𝐧 𝐛𝐞𝐰𝐮𝐬𝐭 𝐭𝐞 𝐤𝐢𝐞𝐳𝐞𝐧 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐯𝐞𝐢𝐥𝐢𝐠𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐞𝐧. 𝐄𝐞𝐧 𝐛𝐞𝐮𝐠𝐞𝐥 𝐰𝐨𝐫𝐝𝐭 𝐚𝐥𝐥𝐞𝐞𝐧 𝐠𝐞𝐩𝐥𝐚𝐚𝐭𝐬𝐭 𝐨𝐩 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐬𝐜𝐡𝐞 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐢𝐞.