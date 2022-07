Politie Zanderij houdt drie reiskoffers dieven aan

De politie van het bureau Zanderij heeft in in de eerste week van juli de twee verdachten Stanley Z. (48) en Vergirio B. (25) aangehouden. De derde verdachte, de 41-jarige Revillio M. is op donderdag 7 juli in de kraag gevat.

Deze drie verdachten die als beladers werkzaam waren op de Johan Adolf Pengelluchthaven kwamen in beeld, nadat een passagier op donderdag 30 juni aangifte had gedaan op het politiebureau Zanderij. Naar zeggen van de aangeefster is zij op 30 juni afgereisd naar Suriname en bij het ophalen van haar reiskoffer ontdekte zij dat onverlaten haar reiskoffer hebben opengebroken. Daarbij zijn er weggenomen haar gouden sieraden die een hoge economische waarde hebben.

De politieambtenaren stelden een onderzoek in en op camerabeelden is duidelijk te zien hoe de drie manspersonen twee koffers hebben opengebroken. De benadeelde van de tweede koffer heeft nog geen aangifte gedaan bij de politie. Uit deze koffer zijn onder andere weggenomen snoepjes en chocolades.

Bij de aanhouding van Stanley en Vergirio zijn een aantal snoepjes en chocolades op hen terug gevonden en in beslaggenomen. Het gelukte de wetsdienaren de derde verdachte Revillio op 7 juli aan te houden. Op hem werd een deel van de sieraden aangetroffen en inbeslag genomen. Het is niet uitgesloten dat er meerdere aanhoudingen in deze zaak zullen worden verricht. De drie verdachten zijn voorgeleid en na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De benadeelde van de tweede koffer waarin de snoepjes en chocolades zaten, wordt opgeroepen zich in verbinding te stellen met de politie van Zanderij van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur v.m. tot en met 15.00 uur n.m. op het telefoonnummer 0325222.