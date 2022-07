Regionale leiders planten bomen ter herdenking oprichting Caricom

Op 4 juli 2022 was het precies 49 jaar geleden dat met het Verdrag van Chaguaramas de aanzet werd gegeven tot de oprichting van de Caricom. Tegen deze achtergrond hebben de Caricom-staatshoofden en -regeringsleiders op dinsdag 5 juli 2022 een aantal bomen geplant in de botanical garden in de Cultuurtuin. Het gaat om 15 bomen waarmee het huidige aantal aanwezige regeringsleiders wordt weerspiegeld. Caricom-voorzitter president Chandrikapersad Santokhi legde in zijn toespraak de nadruk op eenheid en groei in de regio.

Hij gaf aan dat de 15 bomen duurzaamheid symboliseren in termen van het continu proces binnen de regionale gemeenschap en de zorg voor de aarde en onze gezondheid. “Wij planten vijftien verschillende soorten bomen en zullen ze zien groeien. Hun toppen zullen elkaar in de toekomst misschien raken en er zal ondergronds door hun wortels een netwerk van communicatie ontstaan”, aldus het Surinaamse staatshoofd. Volgens hem zal er niet alleen communicatie tussen de bomen plaatsvinden, maar ook overdracht van stoffen. Dit zal de verbondenheid tussen de Caricom-landen en delen van elkaars hulpbronnen symboliseren. De bomen zullen eveneens de groei van de Caribische gemeenschap en de toename van haar ecosysteem weerspiegelen.

De botanische tuin staat in de Cultuurtuin, die onder beheer staat van de Stichting Nationale Parken (Stinapa). Bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter Ivan Fernald stond in aanwezigheid van de Caricom-leiders stil bij de natuurlijke, cultuurhistorische en archeologische waarde van de omgeving. De stichting zal erop toezien dat de planten goed verzorgd worden en beschermd blijven. Het bestuurslid spreekt van een bijzondere gebeurtenis eveneens in het licht van 50 jaar Caricom in 2023. Bij de gebruikelijke aandacht voor de bomen zal steeds de aanwezigheid van de Caricom-leiders in gedachten genomen worden.

Stinapa heeft grote ambities met de Cultuurtuin. “Wij hebben de passie om dit nog mooier te maken. Het moet een groene parel zijn in het hart van Paramaribo”, aldus het bestuurslid. Hij doet tegelijk een beroep op de samenleving om geen vuil te dumpen in de Cultuurtuin. “Iedereen die hier bezoekt, heeft ook een individuele verantwoordelijkheid om de Cul te waarderen en schoon te houden. We hebben nog teveel Surinamers die denken dat ze hun vuil op reguliere basis hier kunnen dumpen en dat is een zeer kwalijke zaak.”