Ramadhin: ‘SZF kampt nog altijd met financieel tekort’

De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, heeft in gesprek met een lokaal medium kenbaar gemaakt, dat het Staatsziekenfonds (SZF) nog altijd te kampen heeft met een groot financieel tekort. Hierdoor komt de rol van de investeerders volgens de bewindsman niet tot uiting. De minister zei, dat het SZF een heleboel onverklaarbare achterstanden heeft. ‘’Het SZF heeft te kampen met rekeningen die ongecontroleerd zijn betaald. Dit is de reden, waarom er geen nog geen jaarverslag kan worden gepresenteerd”, aldus Ramadhin.

Volgens de bewindsman moet de rol van het SZF nader bekeken worden. Hij geeft, dat het van belang is dat het laatstgenoemde een doorstart maakt in de samenleving. “Een goed uitgestippeld beleid is in dezen cruciaal. SZF is momenteel ook bezig met een zuiveringsproces. Al deze zaken moeten maken, dat het SZF beter gaat functioneren”, aldus de minister.

De minister zei dat er een managementteam is samengesteld. Verder is men volgens Ramadhin ook bezig met het proces tot het aantrekken van een nieuwe directeur. “Maar in ieder geval zijn we tot nog toe niet ontevreden met de rol van het managementteam”, aldus Ramadhin.