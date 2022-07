Top drie staatsenergiebedrijven Caribisch gebied tekenen MoU

Suriname en Trinidad & Tobago (TT) hebben afgelopen week het partnerschap tussen hun energiesectoren verder verdiept met de ondertekening van een Memorandum of Understanding (MOU) tussen Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. en TT staatsenergiebedrijven, Paria Fuel Trading Company Limited en Heritage Petroleum Company Limited. De ondertekening van deze MoU is naar aanleiding van de Suriname Energie-, Olie- en Gas Summit (SEOGS), en bevestigt een samenwerking tussen de drie belangrijkste staatsenergiebedrijven in het Caribisch gebied. Stuart Young de Trinidadiaanse minister van Energie en Energie-industrie, Arlene Chow, Heritage’s Chief Executive Officer (CEO), Annand Jagesar, Managing Director van Staatsolie en Mushtaq Mohammed, General Manager Paria, ondertekenden de overeenkomst. Vertegenwoordigers van de bedrijven hadden elkaar voor het eerst ontmoet in november 2021, toen een delegatie op hoog niveau die Suriname en haar nationale oliemaatschappij Staatsolie vertegenwoordigde, een ontmoeting had met leden van de leiding van Heritage en Paria, in het kantoor van Heritage in Port of Spain, Trinidad. Minister Young zei dat “als Caricom-partners, Trinidad & Tobago en Suriname zullen samenwerken om de uitdagingen aan te gaan om onze energiesectoren en die van onze regio te ontwikkelen.”

De afspraken bij het aangaan van deze MoU houden in, dat de drie bedrijven zich gecommitteerd hebben aan een dialoog over het identificeren van wederzijdse samenwerkingsmogelijkheden. De samenwerkingsmogelijkheden zullen op basis van drie brede gebieden zijn, zoals exploratie en productie (E&P), Handel en Marketing en milieu, sociaal en bestuur (ESG).

De Trinidadiaanse minister had afgelopen week ook een breedvoerige deliberatie gehad met president Chandrikapersad Santokhi en besprak toen het aangaan van een partnerschap. Young had toen tegen de president gezegd, dat de olie- en gasindustrie een van de belangrijke domeinen is om een partnerschap aan te gaan. Volgens minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) was dit eigenlijk een eerste ontmoeting van president Santokhi met Trinidad en Tobago, in de persoon van minister Young. “Er is gesproken over de bilaterale samenwerking en een energiecoöperatie in het bijzonder. Met het oog op de ontwikkelingen in de Surinaamse olie- en gassector willen we daar direct op inspelen”, aldus minister Ramdin. Hij merkt op dat Trinidad en Tobago op het gebied van olie en gas een sterke speler in de wereld is. De regeringsfunctionaris zegt verder dat het Caribische land de afgelopen 30 tot 40 jaar heel wat ervaring heeft opgedaan in de olie-industrie en ook de expertise heeft van gasexploitatie. “Wij kunnen daarvan leren en in het bijzonder samenwerken. De gesprekken worden volgende week voortgezet, dan is de premier van Trinidad en Tobago ook in Suriname om de Caricom Staatshoofdenvergadering bij te wonen”, geeft de BIBIS-minister aan.