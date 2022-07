Investeerders onder de indruk van Suriname Energy, Oil & Gas Summit

Vertegenwoordigers van investeringsbedrijven, die deelgenoot zijn geweest van de Suriname Energy, Oil & Gas Summit & Exhibition, hebben getoond zeer onder de indruk te zijn van dit evenement. Dit hebben zij laten blijken tijdens de After Summit Cocktail Swinq; een informeel samenzijn waarbij de vertegenwoordigers door president Chandrikapersad Santokhi werden toegesproken. Het staatshoofd zei er werk van te zullen maken zodat drempels voor het zakendoen met Suriname tot het verleden gaan behoren.

Tijdens de Suriname Energy, Oil & Gas Summit & Exhibition, georganiseerd door Staatsolie Maatschappij Suriname, hebben tal van strategisch ingestelde bedrijven uit de regio de mogelijkheid gehad te profiteren van de investerings-, ontwikkelings- en projectmogelijkheden, waaronder het ontmoeten van handelspartners. De grootse bijeenkomst werd op donderdag 30 juni 2022 afgesloten met de After Summit Cocktail in Assuria Hermitage High-Rise.

Vele aanwezigen toonden onder de indruk te zijn van de summit, voornamelijk de paneldiscussies. Echter zijn de vertegenwoordigers ook van mening dat – hoewel de overheid flexibel is – de administratieve rompslomp rond basiszaken die nieuw komende bedrijven nodig hebben, moet worden aangepakt. Het gaat dan om aspecten zoals zakendoen met de bank, zodat de ondernemingen efficiënt kunnen werken en snel van start kunnen gaan. De bedrijfsvertegenwoordigers toonden zich ook ingenomen met het feit dat de Surinaamse overheid samenwerkingen met de hele Caricom heeft. Daarnaast is de gelijkwaardigheid van de local content tussen Guyana en Suriname interessant voor bedrijven die projecten in beide landen hebben.

Bryan Renten, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), legde de nadruk op het belang van de ontwikkeling van local content in alle sectoren. Het is volgens hem goed om voldoende mankracht klaar te stomen voor de olie- en gassector. Tegelijkertijd moet ervoor worden gezorgd dat voldoende mensen geïnteresseerd blijven om in de andere industrieën te werken.

President Santokhi gaf aan dat zoveel mogelijk barrières voor het zakendoen met Suriname weggewerkt zullen worden. Het staatshoofd stond stil bij de investeringen in het onderwijs – dit tegen de achtergrond van de opkomende olie- en gasindustrie – alsook het besluit om de visumplicht voor reizen naar Suriname af te schaffen. “Ik heb het volste vertrouwen dat de olie- en gasconferentie een goede indruk heeft gemaakt. Neem en gebruik die voor verdere samenwerking met Surinaamse bedrijven en investeringsmogelijkheden in Suriname. Mocht u interesse hebben voor verdere investeringen in het Caribisch gebied, dan ben ik vanaf 1 juli de voorzitter van Caricom om ook daar te faciliteren”, sprak president Santokhi.