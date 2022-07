Buurtmanagement Politie Officieël Gelanceerd

Minister Kenneth Amoksi van het ministerie van Justitie en Politie (JusPol) heeft het buurtmanagementproject nieuw leven ingeblazen. De launch van het project heeft woensdag plaatsgevonden te Sunny Point. Met het buurtmanagement systeem zal de politie een permanent aanspreekpunt hebben, dichtbij de buurtbewoners. De politieagenten die als buurtmanagers zijn opgeleid hebben bij de lancering ook hun certificaat ontvangen.

Inspecteur van politie, Henry Kia, is de landelijke coördinator van de verschillende buurtmanagers. Hij gaf aan dat het veilig maken en houden van een buurt een taak is die niet alleen vervuld kan worden door de politie. De buurtmanagers gaan dat samen met de buurtbewoners doen. Niet alleen de politie maar ook de buurtorganisaties, RR-Leden, Kerken, NGO’s en verschillende overheidsdiensten worden betrokken om buurten te helpen.

De voorzitter van de Surinaamse Politiebond, Mielando Atompai, heeft de buurtmanagers aangemoedigd om creatief te zijn in het zoeken naar oplossingen. “Het internet is een goede bron van informatie en we kunnen leren van andere landen waar buurtmanagement ook al gebeurt”, zei Atompai.

De waarnemend Korpschef, commissaris van politie Ruben Kensen, is blij met het enthousiasme van de buurtmanagers. Hij gaf hen mee dat ze met de bewoners in gesprek moeten treden over de issues in de buurt. De waarnemend Korpschef verwacht dat dit project de afstand tussen de politie en de burgers zal verkleinen en dat burgers daardoor makkelijker contact zullen maken met de politie.

Minister Kenneth Amoksi vertelde de buurtmanagers dat ze veel moeten doen om zich te bewijzen. “U moet de mensen bij elkaar kunnen brengen. Goed contact met organisaties, de overheid en de gemeenschap is de sleutel voor succes als buurtmanager.” De minister richtte zich ook kort tot de waarnemend Korpschef Kensen en de commissaris Rishie Akkal, directeur Beleidsvoorbereiding en Beheer en lid van het Interim Management Team (IMT) KPS. “Er is geld vrijgemaakt voor de renovatie van politiebureaus; zorgt u als IMT ervoor dat deze renovaties gebeuren”, aldus de minister. Tot slot feliciteerde de bewindsman Suriname met de herstart van het buurtmanagement systeem.

Op 29 juni 2022 hebben 27 buurtmanagers hun certificaten in ontvangst mogen nemen. 23 zijn gelijk aangesteld als buurtmanager (wijkagent). De rest wordt op een nader te bepalen datum aangesteld. De buurten zijn Kwatta (2x), Albina, van Dijk, Munder, Uitgangscentrum, Sophiaslust, Sunny Point, Flora A en B, Abrabrokie, Goedeverwachting, Hannaslust, Livorno, Pontbuiten, Meerzorg 2x, Santodorp, Lelydorp 2x, Uitvlugt, Moengo en Centrum.