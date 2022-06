De la Parra en Landvreugd in On Stage

Diasporaduo brengt sterke, eigenzinnige theatershow

Gods Wegen: zo heet de duizelingwekkende en gedurfde verbale en muzikale show waarmee Nina de la Parra en Sanne Landvreugd hun publiek verbazen, schokken, amuseren en laten lachen, huilen en nadenken. Na meer dan honderd succesvolle voorstellingen in Nederland, brengen cabaretière, zangeres en pianiste Nina de la Parra en saxofonist Sanne Landvreugd Gods Wegen nu ook in Suriname, het land van hun vaders waarmee zij zich beiden nauw verbonden voelen. Alle misverstanden over de rol, de seksualiteit en het gedrag van de vrouw komen in een overdonderend tempo voorbij in vier talen, waaronder Sranantongo. De la Parra en Landvreugd tonen zonder gene dat zij niet voldoen aan de verwachtingen van mannen, andere vrouwen en de maatschappij.

De la Parra vertelt over haar ervaringen op de Surinaamse lagere school, het koloniale verleden, haar ervaringen met mannen in Suriname en Europa, haar seksleven, pratende vagina en zoektocht naar verlichting bij een winti-priester.

Awards

Dit onvervalste diasporaduo ontving in Nederland naast veel positieve recensies ook awards. Zo ontving De la Parra, dochter van filmmaker Pim en zus van Bodil De la Parra, in oktober 2021 de VSCD Cabaretprijs NEERLANDS HOOP voor de nieuwe maker met het grootste toekomstperspectief. De jury schreef over De la Parra: “Ze neemt ons in overdonderend tempo mee van Nederland naar Suriname en van politieke statements naar verhalen over avontuurtjes in smoezelige hotels. Het levert een wervelwind van een voorstelling op, waarin de cabaretière even snel wisselt tussen talen als tussen emoties.” De jury roemt ook het “fluwelen saxofoonspel” van Landvreugd, die voor Gods Wegen acht nieuwe nummers componeerde, waarvan vier samen met De la Parra. Zij beheerst jazz, funk en kaseko en is in Nederland bekend van haar swingende spel in de bigband van het tv-programma Matthijs Gaat Door. In Nederland staat Landvreugd in tal van voorstellingen, concerten en events. Zij speelde regelmatig met Pablo Nahar en creëerde pas de muziek voor De Gliphoeve van Orkater, het vervolg op Woiski vs Woiski. Suriname kent haar van optredens met haar eigen band, met Time Out, Sonny Khoeblal, bij Suripop en bij shows van Jörgen Raymann.

Ladies Only Edition

Op zondag 10 juli is Gods Wegen alleen toegankelijk voor vrouwen, volgens De la Parra “om ongeremd te kunnen luisteren en samen met je vriendinnen te lachen en te huilen”. Deze Ladies Only Edition staat voor vrouwelijke diversiteit, sisterhood en seksuele emancipatie. Van vrouwen wordt verwacht dat ze stil zijn, niet teveel vragen, niet speels, avontuurlijk en gek zijn en geen meerdere vriendjes tegelijk op na houden. De la Parra lapt alle verwachtingen aan haar laars. Door vrouwen een spiegel voor te houden, laat ze zien hoe je niet altijd aardig en lief hoeft te zijn, maar je toch kwetsbaar en openhartig kunt opstellen.

Make Women Come

In haar boek Make Women Come behandelt De la Parra alle taboes rondom het vrouwelijk lichaam en vrouwelijk gedrag. Het grappige en confronterende boek sluit aan op de voorstelling en wordt na afloop voor een speciale prijs verkocht en gesigneerd.