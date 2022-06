Bewoners Brokopondo klagen van jeuk onder de voeten

Volgens de Districtscommissaris (DC) uit Brokopondo, Ludwig Mendelzoon, zijn er verschillende klachten uit de ondergelopen gebieden aan hem gerapporteerd. Eén die hem ernstig zorgen baart is dat de bewoners uit de gebieden last hebben van jeuk onder de voeten.

Dit omdat zij dagelijks door het water moeten lopen die al ruim twee maanden niet wegstroomt. ‘’De mensen hebben de nodige middelen zoals laarzen niet, dus zijn blootgesteld aan verschillende infecties hetzelfde‘’, aldus de burgervader in gesprek met een lokaal medium.

Ook maakt de DC zich zorgen om huisvuil dat is aangespoeld op plekken waar de mensen normaal hun drinkwater haalden. ‘’Deze zijn momenteel genoodzaakt in hetzelfde water te baden. Er is ook een ernstige muskietenplaag aan mij gerapporteerd, dus daarover hebben we het BOG geschreven’, verklaarde Mendelzoon. Volgens hem heeft het bestuurskantoor ook de nodige middelen niet om de zaken aan te pakken, anders was het reeds geschied.

De burgervader zegt verder dat ten aanzien van de waterstand hem is gerapporteerd, dat het ietwat is gezakt. Echter heeft hij daar persoonlijk niets van gemerkt. De DC zegt blij te zijn met de hulp die het district gekregen heeft na de krutu met de president.