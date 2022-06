Eindelijk is er van overheidswege besloten de houten draak en bijbehorende glijbaan aan de Waterkant af te breken en verwijderen. Wat onder het NDP-regiem een speeltuin moest zijn, werd uiteindelijk een slaapplek voor zwervers en daklozen. Hopelijk krijgt deze plek nu een betere bestemming. Een die bij de omgeving hoort. Paskwillen hebben we al genoeg in deze stad.

(Foto : Johan de Randamie)