Verscherpte handhaving Maritieme Politie regio-West

De Maritieme Politie van regio-West, heeft op woensdag 1 juni tijdens een reguliere rivierpatrouille twee Guyanese vissers op de Corantijnrivier aangehouden ter zake overtreding van de Zeevisserijwet en de Wet Economische Delicten.

De verdachten M.R. (49) en K.R. (16), zijnde vader en stiefzoon, werden in de omgeving van de Drie Gezusters eilanden aangetroffen met in hun bezit een partij vissen, waarvan 341,65 kilo koebie en 1.70 kilo (1 stuk) law law. Deze patrouille vloeit voort uit het zerotoleranceveiligheidsbeleid dat het Korps Politie Suriname (KPS) onlangs heeft afgekondigd.

De bootskapitein M.R. bleek niet in het bezit te zijn van een geldige visvergunning en overige documenten. Na afstemming met het Openbaar Ministerie is M.R. in verzekering gesteld, terwijl K.R. na verhoor is heengezonden. De totale visopbrengst, een aantal vishaken, de boot, twee buitenboordmotoren, een hoeveelheid brandstof, een koelkast en overige attributen die in de boot waren, zijn door de politie in beslag genomen.

