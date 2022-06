Gaan we in dit land wederom volkomen de verkeerde kant op, en wel in de richting van een zesde Covid-19-golf? Deze vraag mag zeker gesteld worden, nu het duidelijk is geworden, dat het aantal officieel geregistreerde besmettingen aanzienlijk is toegenomen en er tussen 25 en 31 mei, maar liefst 69 personen in het ziekenhuis zijn beland na een Covid-19-besmetting te hebben opgelopen en opname zeker gewenst werd. Ook zijn er in deze zeven dagen maar liefst 9 personen aan deze besmettelijke longziekte bezweken. Ook werden er officieel 105 mensen positief getest. Het gaat hier nadrukkelijk om mensen die officieel positief zijn bevonden. Het vermoeden bestaat, dat er veel meer Covid-19 positieve personen rondlopen, die zich niet laten testen, omdat zulks niet meer gratis is. Door deze ontwikkeling is het zeker niet uitgesloten, dat de besmettingen zullen toenemen en wel in een rap tempo. Er liggen momenteel dan nog maar 2 personen op de intensieve zorgafdeling in het ziekenhuis, maar dat kan ook snel oplopen, als de zaak zo voortduurt. Van meet af aan hebben de overheid en de media de bevolking opgeroepen zich te laten vaccineren en een deel van de samenleving heeft daar gevolg aan gegeven. Maar ook een groot deel en voornamelijk in het achterland, bleef weg bij de vaccinatiecentra. De beschermingsdekking van de bevolking is daarom zwaar achtergebleven en het risico op meerdere en snellere besmettingen, nog levensgroot aanwezig. Verder is het gedrag van velen in deze samenleving af te keuren, omdat steeds meer mensen de MoHanA-regels niet langer in acht nemen en als onnodig zien. Men komt zelfs in gesloten en gekoelde ruimtes zonder mond- en neusmasker op en houdt geen afstand meer van 1.5 meter, ten opzichte van elkaar. Men vergeet maar al te gemakkelijk één ding, en dat is dat onze zorg in een erbarmelijke toestand verkeert en dat wanneer je echt hulp nodig hebt na een Covid-19-besmetting, het goed fout kan aflopen. Verder is het afkeurenswaardig dat de overheidsvoorlichting vooral op dit moment, naar onze mening onvoldoende is. De stijging van het aantal covid-besmettingen op dit moment, is zeker verontrustend en de overheid dient snel te handelen, om te voorkomen dat er veel meer slachtoffers zullen vallen en er sprake zal zijn van een zesde Covid-19-golf, aangevuld met de reeds bestaande varianten. Inmiddels is in Brazilië ook bekendgemaakt, dat men bezig is ziektebeelden te onderzoeken die erop zouden kunnen duiden, dat er nieuwere varianten van Covid-19 zijn ontstaan .