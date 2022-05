Leo Brunswijk niet eens met bevindingen EBS-rapport

Leo Brunswijk, president-commissaris van de Energie Bedrijven Suriname (EBS), heeft tegenover een lokaal medium verklaard, dat het Ernst & Young rapport over de doorlichting van de EBS, volgens hem niet op waarheid berust. Hij was niet op de hoogte van de samenwerking die de regering is aangegaan met het accountantsbedrijf Ernst & Young. Volgens Brunswijk werd verwacht, dat er een kwalitatief rapport zou worden geleverd, maar naar zijn mening, bestaat het rapport uit materiële onwaarheden. Dit rapport kan volgens hem, niet aangeboden worden aan de staat, waarmee er verder gewerkt zal moeten worden om dergelijke zaken betreffende de EBS te herstellen. Over de kostprijsberekening van de EBS, wilde Brunswijk nog geen verklaring afleggen, omdat het IMF bezig is met zaken die blijkbaar te maken hebben met mogelijke tariefverhogingen.

“Gekeken naar de statuten van de EBS, staat er duidelijk in opgenomen, dat het bedrijf wordt bestuurd door één of meer directeuren, hetgeen statutair vastgelegd is, omdat er geen sprake is van een CEO. Dus bij het doorlichten van een bedrijf moeten ook de statuten ter hand worden genomen, zodat men weet hoe het in elkaar zit”, aldus Brunswijk.

Momenteel heeft het staatsbedrijf twee directeuren, dus statutair voldoet het bedrijf wel aan een directieteam. Brunswijk zei dat een bedrijf als Ernst & Young dient te weten, dat in het directie reglement de taakverdeling geregeld dient te worden door de RvC, maar daaromtrent is niets aangehaald. In het rapport is aangegeven dat de president-commissaris Leo Brunswijk, ook de CEO is van het staatsbedrijf en belast is met de dagelijkse leiding, wat volgens hem totaal niet op waarheid berust. Brunswijk benadrukt dat er geen hoor of wederhoor is toegepast tijdens dit onderzoek. Brunswijk verklaarde dat er door Ernst & Young een draftrapport is gemaakt, waarin het deel over de dagelijkse taakvervullingen niet is opgenomen. Waardoor in het eindrapport heel iets anders staat vermeld om blijkbaar de regering, maar ook de samenleving, op een dwaalspoor te brengen. Brunswijk zei dit rapport verder te bestuderen met zijn juristen, en zal nagaan, welke consequenties verbonden kunnen worden aan dit onderzoek.

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten, adviseert Brunswijk de regering een ander accountantsbedrijf in de arm te nemen, om de EBS door te lichten. De president-commissaris van de EBS, is zich ervan bewust, dat het bedrijf doorgelicht moet worden, maar als het rapport onwaarheden bevat, dan is dit een valse start voor dit herstel van het staatsbedrijf. Bruswijk ziet dit rapport als een persoonlijke aanval op hem.