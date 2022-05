Neus: ‘Protestacties misbruikt om aan de macht te komen’

“De regering heeft misbruik gemaakt van de acties en de activisten die tegen het beleid van de vorige regering waren, om aan de macht te komen”, aldus de activist, Maisha Neus, tijdens een gisteren gehouden protestactie. Volgens Neus is zij diep teleurgesteld in de opkomst en merkt zij dat mensen eerder op sociale media blijven klagen. Neus die na ruim twee jaar de acties van de activist Sibrano Pique, ondersteunde, verklaarde dat zij een betere opkomst had verwacht, afgaande op de kritische geluiden vanuit de gemeenschap. Echter stond zij aan de Waterkant met nog geen dertig protestanten.

Volgens Neus heeft de regering na ruim twee jaar niet bewezen, het land te kunnen leiden, maar is het gebleven bij beloften. “Het enige waarvan we kunnen zeggen dat zij dat onder controle hebben is de koers, die nog vrij hoog, maar voor alsnog stabiel is op de vrije markt”, liet Neus weten. Zij zegt dat de corruptie schandalen van de regering boekdelen spreken en dat er nog altijd geld wordt verspild. De activist zegt ook het nut van de brug over de Corantijnrivier niet in te zien. “We gaan een brug bouwen, terwijl onze infrastructuur te wensen overlaat”, stelde Neus.

Zij is van mening dat zij de macht heeft om de huidige regering naar huis te sturen, maar zal het volk zijn stem moeten laten zien. “We hebben het in het verleden gedaan. Maar nu zijn we lafaards”, aldus Neus. Zij gaf tot slot aan, dat indien het volk de mensen die een oproep doen voor een protest niet geschikt vindt, het voor zichzelf moet opkomen.