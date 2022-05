Ernst & Young heeft doorlichting EBS afgerond

In het kader van het IMF-programma, heeft het accountancybedrijf Ernst & Young, in de afgelopen periode de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) doorgelicht. Een belangrijk onderdeel daarvan is het bepalen van de kostprijs van de EBS. Daarbij zijn ook de mogelijke kostenbesparingen en verbeterpunten in kaart gebracht.

De analyses van Ernst & Young wijzen uit dat de huidige kostprijs gelijk is aan SRD 2.49 per kWh. Dit ligt 130,7% hoger dan het huidige gemiddelde tarief van SRD 1.08 per kWh. Tegelijkertijd constateert Ernst & Young dat er belangrijke besparingen en efficiëntiemaatregelen mogelijk zijn. Deze kunnen de kostprijs verlagen naar SRD 1.43 per kWh. In dat geval zou het tarief uitkomen op een 32,3% verhoging ten opzichte van het huidige tarief.

Het rapport van Ernst & Young is openbaar en is te downloaden van de website van de Energie Autoriteit Suriname (EAS): www.eas.sr.

De belangrijkste door Ernst & Young geïdentificeerde verbeteringen zijn: